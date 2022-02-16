JP Morgan зарахує Україну до свого індексу – що це означає

Що таке індекс GBI-EM? / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Один із найбільших інвестиційних банків JP Morgan вирішив не змінювати свої плани у зв'язку з військовою загрозою з боку РФ та включив державні облігації України до індексу GBI-EM Global Diversified

Про це пише видання The Wall Street Journal.

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За словами керівника відділу в Morningstar Моніки Датт, це хороша новина для України, яка означає, що у неї з'являться великі індексні гравці, що спеціалізуються на конкретному ринку облігацій.

Рішення JP Morgan щодо українських облігацій набуде чинності 31 березня 2022 року.

Що таке індекс GBI-EM?

Індекс GBI-EM вважається найпопулярнішим еталонним показником для міжнародних інвесторів у суверенні облігації у національній валюті.

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Додавання або вилучення активів із цього індексу – це дуже серйозне рішення, прийняття якого може тривати роки.

Ймовірно, саме тому банк не змінював свого рішення щодо України і не звернув увагу на напруженість на кордонах.

Поки що частка українських облігацій буде всього 0,12% і початкове включення в індекс має на увазі лише одну серію облігацій – ОВДП з купоном у розмірі 15,84% та погашенням у лютому 2025 року.

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Як паніка впливає курс?

Напружена ситуація на кордоні з Україною та новини західних ЗМІ про те, що Росія нападе з хвилини на хвилину, дуже впливають на поведінку інвесторів.

Так, напередодні прогнозованого таблоїдами "вторгнення", яке не сталося, гривня за кілька годин від початку торгів обвалилася на кілька відсотків щодо долара.

Американська валюта вже до 9-ї ранку додала 2,12%, проте пізніше ситуація стабілізувалася.

"Сьогодні" також писали, як не залишитися без грошей уразі можливого вторгнення, та розповідали, як загроза нападу РФ б'є по економіці України.