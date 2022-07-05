З Києва до Варшави за 4 години! Українці їздитимуть до Польщі по-новому

Швидкісне залізничне сполучення запустять найближчим часом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Україна та Польща у прискореному порядку запустять швидкісне сполучення між Києвом та Варшавою. На проєкт виділять приблизно 1,2 млрд доларів.

Інформація про це міститься у Плані відновлення України.

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Час у дорозі за цим маршрутом становитиме приблизно 4 години.

Дії щодо реалізації проєкту, як повідомляло Міністерство інфраструктури, Україна та Польща синхронізували ще до війни. Та й загалом говорять про це ще з 2019 року, з того часу, як анонсували запуск швидкісного залізничного маршруту Київ-Львів-Варшава-Берлін.

Безкоштовних квитків на потяги більше не буде

З 1 липня українські переселенці зможуть подорожувати лише на загальних умовах, без права на безкоштовний проїзд потягами РКР Intercity.

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Громадянам України без винятку доведеться купувати квиток за повну вартість. До 30 червня громадяни України мали право безкоштовно подорожувати потягами РКР Intercity лише в містах на східному кордоні.

Нагадаємо, що громадські організації вирішили виплатити українцям у Польщі з картою поляка по 1500 злотих (11 400 грн) на дорослого та 750 злотих (5700 грн) на дітей.

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