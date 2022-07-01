В одном из городов Польши отменили льготы для украинцев — где именно

С 1 июля когда-то бесплатная услуга станет платной для украинских переселенцев

Теперь украинцам придется покупать билеты / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С сегодняшнего дня, с 1 июля, во Вроцлаве отменяют льготы для украинских переселенцев, прибывших в Польшу с 24 февраля.

Как информирует inPoland, граждане Украины больше не смогут пользоваться трамваями и автобусами во Вроцлаве на безвозмездной основе. Купить билеты можно будет в терминале или позаботиться о наличии UrbanCard и купить проездной.

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Обычный билет, действующий 30 мин, стоит 4,6 зл (около 34 грн), проездной в месяц на все линии стоит 110 злотых (ориентировочно 800 грн).

Отметим, что бесплатный проезд для украинских переселенцев во Вроцлаве был введен еще в конце февраля до конца мая, через месяц продлил до 30 июня, впоследствии городской совет города решил отказаться от такой практики.

Бесплатных билетов на поезда больше не будет

С 1 июля украинские переселенцы смогут путешествовать только на общих условиях, без права на бесплатный проезд поездами РКР Intercity.

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Гражданам Украины без исключения придется покупать билет на полную стоимость. До 30 июня граждане Украины имели право бесплатно путешествовать на поездах РКР Intercity только в городах на восточной границе.

Напомним, что общественные организации решили выплатить украинцам в Польше с картой поляка по 1500 злотых (11400 грн) на взрослого и 750 злотых (5700 грн) на детей.

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