Інвестори налякані? Що буде з доларом США найближчим часом

Що буде з доларом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Сполучених Штатах Америки вийшли попередні дані щодо ринку праці. Вони виявилися набагато сильнішими, ніж очікувалося. Тому тепер Федрезерв США може жорсткіше боротися з інфляцією, що занепокоїло інвесторів.

Про те, що ж відбувається на ринку праці і як це вплине на долар, розповів Андрій Гойлов, аналітик RoboForex, передає "Мінфін".

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Попит на долар може зрости

Побоювання інвесторів може підтвердити Міністерство праці США. Якщо так дійсно станеться, тоді Федрезерв ще більше підвищить облікову ставку і скоротить баланс. Це в свою чергу призведе до посиленого попиту на долар США та зниження фондових індексів.

"Але з огляду на поточну динаміку з безробіття, не можна виключати ймовірність того, що цей показник не виправдає оптимістичних очікувань", – зауважив експерт.

Згідно з даними, кількість нових робочих місць у несільськогосподарському секторі у квітні 2022 року стала рекордною. У ньому 12 місяців поспіль відкривалося понад 400 тис. вакансій. Однак Гойлов пояснив, що для інвесторів це не відіграє значної ролі.

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Водночас у США найбільший приріст стався у сфері відпочинку та туризму (78 тис. вакансій), а саме у громадському харчуванні. А от зайнятість в освіті та охороні здоров'я знаходиться на позначках нижче за березень 2022 року.

"Ринок праці незабаром може сповільнитись, оскільки економіка наближається до повної зайнятості. Це дещо "пом'якшить" швидке зростання заробітної плати в той час, коли інфляція перебуває на небаченому з 1981 року рівні", – ідеться в повідомленні.

Гойлов також відмітив, що з Федеральної резервної системи почали виводити цінні папери. Зокрема, ними торгують вже з квітня цього року.

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"Під час пандемії коронавірусу Федрезерв "надрукував" 4,8 трлн доларів США.Там купувалися державні та іпотечні облігації США, щоб знизити ставки економіки (це називалося QE – Quantitative Easing). Тепер регулятор позбавляється цих облігацій", – зазначив аналітик.

Гойлов додав, що попри загальне зміцнення долара золото і дорогоцінні метали все ж дорожчають. За його словами, зростання вартості золота імовірно продовжуватиметься.

Що чекати українцям від ринку валют

Раніше "Сьогодні" писали, в Україні зараз діє чотири валютних ринки, а саме безготівковий, картковий, готівковий та чорний. Банкір Андрій Олійник пояснив, що на безготівкові та карткові розрахунки впливає насамперед виторг від експорту, обсяги міжнародної допомоги та розрахунки з Visa і MasterCard.

А от на готівковому та чорному ринку виник шалений попит на готівкову валюту. Впливають на курс валют також обмеження від НБУ і конвертація отриманих виплат українцями в долари.

На чорний ринок, за словами експерта, впливати особливо немає можливості. Бізнес заклав у ціни послуг наявні готівкові курси, тож навіть якщо вони знизяться, то ціни – ні. Тож українцям слід замислитися про те, щоб відкласти купівлю валюти за чинним курсом.

"Сьогодні" також розповідали, де найкраще купувати долар, щоб заощадити, та пояснювали, коли Нацбанк готовий відмовитися від фіксованого курсу американської валюти і до чого це може привести.