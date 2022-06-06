Инвесторы напуганы? Что будет с долларом США в ближайшее время

Что будет с долларом / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Соединенных Штатах Америки вышли предварительные данные по рынку труда. Они оказались гораздо сильнее, чем ожидалось. Поэтому теперь Федрезерв США может жестче бороться с инфляцией, что обеспокоило инвесторов.

О том, что же происходит на рынке труда и как это отразится на долларе, рассказал Андрей Гойлов, аналитик RoboForex, передает "Минфин".

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Спрос на доллар может возрасти

Опасения инвесторов может подтвердить Министерство труда США. Если так действительно случится, тогда Федрезерв еще больше повысит учетную ставку и сократит баланс. Это в свою очередь приведет к усиленному спросу на доллар США и снижение фондовых индексов.

"Но ввиду текущей динамики по безработице нельзя исключать вероятность того, что этот показатель не оправдает оптимистических ожиданий", – заметил эксперт.

Согласно данным, количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в апреле 2022 года стало рекордным. В нем 12 месяцев подряд открывалось более 400 тысяч вакансий. Однако Гойлов объяснил, что для инвесторов это не играет важную роль.

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В то же время, в США наибольший прирост произошел в сфере отдыха и туризма (78 тыс. вакансий), а именно в общественном питании. А вот занятость в образовании и здравоохранении находится на отметках ниже марта 2022 года.

"Рынок труда в скором времени может замедлиться, поскольку экономика близится к полной занятости. Это несколько "смягчит" быстрый рост заработной платы в то время, когда инфляция находится на невиданном с 1981 года уровне, – говорится в сообщении.

Гойлов также отметил, что из Федеральной резервной системы начали выводить ценные бумаги. В частности, ими торгуют уже с апреля этого года.

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"Во время пандемии коронавируса Федрезерв "напечатал" 4,8 трлн долларов США. Там покупались государственные и ипотечные облигации США, чтобы снизить ставки экономики (это называлось QE – Quantitative Easing). Теперь регулятор лишается этих облигаций", – отметил аналитик.

Гойлов добавил, что несмотря на всеобщее укрепление доллара золото и драгоценные металлы все же дорожают. По его словам, рост стоимости золота, вероятно, будет продолжаться.

Что ждать украинцам от рынка валют

Ранее "Сегодня" писали, в Украине сейчас действует четыре валютных рынка, а именно безналичный, карточный, наличный и черный. Банкир Андрей Олейник объяснил, что на безналичные и карточные расчеты влияет прежде всего выручка от экспорта, объемы международной помощи и расчеты с Visa и MasterCard.

А вот на наличном и черном рынке возник бешеный спрос на наличную валюту. Влияют на курс валют также ограничение от НБУ и конвертация полученных выплат украинцами в доллары.

На черный рынок, по словам эксперта, влиять особо нет возможности. Бизнес заложил в цены услуг наличные курсы, и даже если они снизятся, то цены – нет. Поэтому украинцам следует задуматься о том, чтобы отложить покупку валюты по действующему курсу.

"Сегодня" также рассказывали, где лучше всего покупать доллар, чтобы сэкономить, и объясняли, когда Нацбанк готов отказаться от фиксированного курса американской валюты и к чему это может привести.