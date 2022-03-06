Іноземці масово бронюють житло в Україні – що відбувається

Навіщо іноземці бронюють житло в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Іноземці забронювали житло в українців майже на два мільйони доларів через сервіс Airbnb для того, щоб підтримати громадян.

Про це написав співзасновник Airbnb Брайан Ческі у Twitter.

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Поселятися у знятому житлі, звичайно ж, ніхто не буде, але ось гроші залишаться у господарів, що потребують цього.

"За 48 годин в Україні заброньовано 61 406 ночей. Це 1,9 мільйона доларів для нужденних господарів. Яка класна ідея від нашої спільноти", – написав Браян Ческі.

У компанії також зазначили, що збори для гостей та господарів в Україні за бронювання відмінено.

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Також Airbnb співпрацюють із господарями житла для розміщення українських біженців в інших країнах.

На головній сторінці сайту можна побачити великий червоний банер, який закликає допомогти біженцям з України.

/ Фото: Airbnb

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Біженці у Польщі

Польща стала однією із тих країн, куди українці масово виїжджають після нападу РФ.

У період воєнного стану виїзд за кордон заборонено, але є винятки:

чоловіки, які мають посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік або висновок військово-лікарської комісії про непридатність;

особи, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей до 18 років або які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років або на утриманні яких є дитина з інвалідністю;

усиновлювачі, опікуни або чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісти під час проведення АТО.

"Сьогодні" також розповідали, якими рейсами можна дістатися до Польщі, і писали, що Польща закрила небо для російських літаків.