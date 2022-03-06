Иностранцы массово бронируют жилье в Украине – что происходит

Зачем иностранцы бронируют жилье в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Иностранцы забронировали жилье у украинцев почти на два миллиона долларов через сервис Airbnb для того, чтобы поддержать граждан.

Об этом написал соучредитель Airbnb Брайан Чески в Twitter.

Реклама

Поселяться в снятом жилье, конечно же, никто не будет, но вот деньги останутся у нуждающихся в этом хозяев.

"За 48 часов в Украине забронировано 61 406 ночей. Это 1,9 миллиона долларов для нуждающихся хозяев. Какая классная идея от нашего сообщества", — написал Брайан Чески.

В компании также отметили, что сборы для гостей и хозяев в Украине за бронирование отменены.

Реклама

Также Airbnb сотрудничают с хозяевами жилья для размещения украинских беженцев в других странах.

На главной странице сайта можно увидеть большой красный баннер, призывающий помочь беженцам из Украины.

/ Фото: Airbnb

Реклама

Беженцы в Польше

Польша стала одной из тех стран, куда украинцы массово выезжают после нападения РФ.

В период военного положения выезд за границу запрещен, но есть исключения:

мужчины, имеющие удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет или заключение военно-врачебной комиссии о негодности;

лица, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет или самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет или на содержании которых есть ребенок с инвалидностью;

усыновители, опекуны или чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО.

"Сегодня" также рассказывали, какими рейсами можно добраться в Польшу, и писали, что Польша закрыла небо для российских самолетов.