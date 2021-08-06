Хардфорк London підняв курс Ethereum – як зміниться криптовалюта

У мережі Ethereum пройшло оновлення / Фото: REUTERS/Dado Ruvic, GIGI SUHANIC/NATIONAL POST

Блокчейн-мережа Ethereum отримала оновлення London. На цьому тлі курс другої за популярністю криптовалюти різко виріс. На думку аналітиків, Ethereum тепер чекають серйозні зміни. Оновлення London привносить ряд важливих змін, в тому числі перероблений механізм нарахування комісій за проведені транзакції. Найбільший інтерес користувачів пов'язаний саме з цим нововведенням, пише CNBC.

У блокчейна Ethereum давно є проблеми з масштабуванням, непередбачувані комісії за транзакції дратували навіть найбільших шанувальників цієї криптовалюти. Внесені зміни повинні вирішити багато з цих проблем.

Станом на 13:08 за київським часом Ethereum торгувався по 2753 долара. Ще напередодні курс криптовалюта коливався в районі 26 тис. доларів, свідчать дані CoinDesk.

Як змінився курс Ethereum

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Головні зміни

Хардфорк London складається з п'яти пропозицій щодо поліпшення Ethereum. Кожне з них вносить корективи в блокчейн. Одним з найбільш важливих є EIP-1559, що змінює механізм отримання винагород, які майнери отримують за видобуток блоків, воно передбачає спалювання частини нагороди.

Пропозиція EIP-3554 переносить строк підвищення рівня складності майнінгу Ethereum на 1 грудня 2021 року. Підвищення складності майнінгу в кілька разів робиться для того, щоб добувати криптовалюту стало невигідно і майнері отримали додаткову мотивацію до переходу до системи Proof-of-Stake.

Хардфорк є черговим кроком на шляху до переходу на протокол Ethereum 2.0, що дозволить масштабувати блокчейн і підвищить зручність при взаємодії з ним.

Хардфорк криптовалюти – це суттєва зміна технології блокчейн, в результаті якої доводиться змінювати програмне забезпечення. Криптовалютний протокол змінюється настільки, що не оновлені вузли реєстру не можуть обробляти інформацію про нові транзакції. Хардфорки називають глобальним оновленнями, бо всі, хто хоче продовжити працювати за новими правилами, мають оновити програмне забезпечення.

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