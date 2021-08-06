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Хардфорк London взвинтил курс Ethereum – как изменится криптовалюта

6 августа, 13:31

Ксения Капустинская

Поклонники второй по капитализации криптовалюты – "эфира" – воодушевились обновлением блойкчейн-системы

В сети Ethereum прошло обновление / Фото: REUTERS/Dado Ruvic, GIGI SUHANIC/NATIONAL POST

Блокчейн-сеть Ethereum получила обновление London. На этом фоне курс второй по популярности криптовалюты резко вырос. По мнению аналитиков, Ethereum теперь ждут серьезные перемены. Обновление London привносит ряд важных изменений, в том числе переработанный механизм начисления комиссий за проводимые транзакции. Наибольший энтузиазм пользователей связан именно с этим нововведением, пишет CNBC.

У блокчейна Ethereum давно есть проблемы с масштабированием, непредсказуемые комиссии за транзакции раздражали даже самых больших поклонников этой криптовалюты. Внесенные изменения должны решить многие из этих проблем.

По состоянию на 13:08 по киевскому времени Ethereum торговался по 2753 доллара. Еще накануне курс криптовалюты колебался в районе 26 тыс. долларов, свидетельствуют данные CoinDesk.

Как изменился курс Ethereun

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Главные изменения

Хардфорк криптовалюты – это существенное изменение технологии блокчейн, в результате которого приходится менять программное обеспечение. Криптовалютный протокол изменяется настолько, что не обновленные узлы реестра не могут обрабатывать информацию о новых транзакциях. Хардфорки называют глобальным обновлением, так как все, кто хочет продолжить работать по новым правилам, должны обновить программное обеспечение.

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Источник: GIGI SUHANIC/NATIONAL POST

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