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Goldman Sachs признал биткоин инвестиционным активом и разрешит его покупать

25 мая, 10:55

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Американский банк, скорее всего, позволит клиентам напрямую вкладывать деньги и в другие криптовалюты, в частности Ethereum

Биткоин можно будет купить уже через 2 инвестбанка

Биткоин можно будет купить уже через 2 инвестбанка / Фото: REUTERS/Dado Ruvic, REUTERS/David Gray

Инвестиционный банк Goldman Sachs признал биткоин инвестиционным активом, который проходит фазу принятия. Глава департамента цифровых активов банка Мэтью Макдермотт отметил, что интерес институциональных инвесторов к криптовалютам растет. То есть биткоин, несмотря на его слишком высокую волатильность, все же превращается в настоящий рыночный инструмент.

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Об этом Макдермотт сообщил в письме к Global Marco Research, передает CoinDesk. По его словам, клиенты Goldman Sachs, помимо биткоина, обращают внимание и на Ethereum.

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При этом Макдермотт предупредил, что развитие рынка цифровых активов все еще находится под угрозой. Негативное влияние на него могут оказать непоследовательные действия регуляторов по всему миру.

Интересно, что Goldman Sachs первым среди крупнейших инвестиционных банков США создал отдел для торговли криптовалютой и другими цифровыми активами. Сам банк инвестировал в криптовалютные компании еще в 2018 году.

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Во втором квартале 2021 года клиенты Goldman Sachs смогут напрямую инвестировать в криптовалюты.

Goldman Sachs стал вторым крупным инвестиционным банком, который добавит такую возможность. Первым был Morgan Stanley, который разрешил инвестировать в биткоин-фонды состоятельным клиентам и инвестиционным компаниям.

Напомним, финансовые аналитики неоднократно предупреждали непрофессиональных инвесторов: в криптовалюту нельзя вкладывать последнее, ведь инвестиции можно потерять полностью. Ранее старший аналитик Hamilton Алекс Шустер также объяснял сайту "Сегодня", почему биткоин – это не способ сбережения средств.

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