Вантажні машини і автобуси: АвтоКрАЗ почне випускати електромобілі

Гендиректор АвтоКрАЗу Роман Черняк (на фото) розповів про випуск електромобілів. Колаж "Сьогодні" / Фото: АвтоКрАЗ

Кременчуцький автомобільний завод АвтоКрАЗ планує випускати електромобілі. Нині профільні фахівці працюють над відповідними проєктами.

Про це кременчуцькій газеті розповів гендиректор ПАТ "АвтоКрАЗ" Роман Черняк.

Які види електромобілів будуть випускати:

вантажні;

автобуси;

комерційні електрокари економкласу.

"Все йде до електричної тяги. Тяга вже йде в армію, комерційні автомобілі, і ми над цим працюємо. У цій концепції стоять електричні вантажні автомобілі, електричні автобуси й електричні комерційні автомобілі економкласу", – каже Черняк.

За його словами, це вже не перспектива, а недалекі плани. Незважаючи на те що АвтоКрАЗ ніколи не випускав подібної продукції, нині проєктувальники працюють над втіленням цієї ідеї.

"У планах акціонерів і керівництва заводу є це, і це великий крок вперед і велика наша надія", – заявив гендиректор ПАТ.

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Держава популяризує електромобілі

Тільки 12 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон, який звільняє від податку на додану вартість (ПДВ) ввезення електромобілівв Україні до 31 грудня 2025 року. Крім того, до переліку транспортних засобів, на які поширюється ця пільга, додаються електробуси, електровантажівки, електроспецтехніка.

Закони також передбачають, що під час держзакупівель транспортних засобів частка авто з електричними двигунами має становити не менше за 50% до 2030 року. До 1 січня 2029 року тимчасово будуть звільнені від сплати ввізного мита комплектувальні вироби, а також обладнання, потрібне для виробництва електричних транспортних засобів.

Глобальний прогноз

Вже до 2040 року дві третини всіх продаваних автомобілів у світі становитимуть електрокари, підрахували аналітики BloombergNEF. На їхню думку, у найближчі 20 років продаж електромобілів зросте в 22 рази – з 3 млн у 2020 році до 66 млн у 2040-му. Найсильніше популярність "зелених" авто виросте в Європі та Китаї.

Тим часом в Україні сильно підскочили ціни на продукти. Про це докладніше в новинах "Сьогодні":

Нагадаємо, в Мінінфраструктури запропонували заборонити ввезення на територію України автомобілів з бензиновими і дизельними двигунами. Повна заборона планується з 2030 року.