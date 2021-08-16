Грузовые машины и автобусы: АвтоКрАЗ начнет выпускать электромобили

Гендиректор АвтоКрАЗа Роман Черняк (на фото) заявил о выпуске электромобилей. Коллаж "Сегодня" / Фото: АвтоКрАЗ

Кременчугский автомобильный завод АвтоКрАЗ планирует выпускать электромобили. Сейчас профильные специалисты работают над соответствующими проектами.

Об этом Кременчугской газете заявил гендиректор ПАО АвтоКрАЗ Роман Черняк.

Какие виды электромобилей будут выпускать:

грузовые;

автобусы;

коммерческие электрокары эконом-класса.

"Все идет к электрической тяге. Тяга уже идет в армию, коммерческие автомобили, и мы над этим работаем. В этой концепции стоят электрические грузовые автомобили, электрические автобусы и электрические коммерческие автомобили эконом-класса", – говорит Черняк.

По его словам, это уже не перспектива, а недалекие планы. Несмотря на то, что АвтоКрАЗ никогда не выпускал подобной продукции, сейчас проектировщики работают над воплощением этой идеи.

"В планах акционеров и руководства завода есть это, и это большой шаг вперед и большая наша надежда", — заявил гендиректор ПАО.

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Государство популяризирует электромобили

Только 12 августа президент Владимир Зеленский подписал закон, который избавляет от налога на добавленную стоимость (НДС) ввоз электромобилей в Украину до 31 декабря 2025 года. Кроме того, в перечень транспортных средств, на которые распространяется эта льгота, добавляются электробусы, электрогрузовики, электроспецтехника.

Законы также предусматривают, что при госзакупках транспортных средств доля авто с электрическими двигателями должна составить не ниже 50% до 2030 года. При этом до 1 января 2029 года временно будут освобождены от уплаты ввозной пошлины комплектующие изделия, а также оборудование, которое нужно для производства электрических транспортных средств.

Глобальный прогноз

Уже к 2040 году две трети всех продаваемых автомобилей в мире будут составлять электрокары, подсчитали аналитики BloombergNEF. По их мнению, в ближайшие 20 лет продажи электромобилей вырастут в 22 раза – с 3 млн в 2020 году до 66 млн в 2040-м. Сильнее всего популярность "зеленых" авто вырастет в Европе и Китае.

Тем временем, в Украине сильно подскочили цены на продукты. Об этом подробнее в новостях "Сегодня":

Напомним, в Мининфраструктуры предложили запретить ввоз на территорию Украины автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Полный запрет планируют ввести с 2030 года.