Погрожують блокувати! У Мінцифри застерегли бізнес, що наживатиметься на "єПідтримці"

Бізнес застерегли, що за шахрайські схеми вони нестимуть відповідальність / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Програма "єПідтримка" оснащена антифрод-системою, що призначена для оцінки фінансових транзакцій в інтернеті й відстеження підозрілих дій шахраїв.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на брифінгу 22 грудня.

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За його словами, схеми обдурити систему були ще в той час, коли запустили цифрові ковід-сертифікати. Шахраї продавали сертифікати, яких взагалі не існує. Тому під час запуску проєкту "єПідтримки" всі ці моменти намагалися враховувати.

"Ми побудували антифрод-систему, яка сигналізує, що хтось хоче обдурити людей, державу або намагається надати послугу, а насправді бізнес цим ніколи не займався. Ми це все бачимо, і правоохоронні органи теж бачать цю інформацію. Ми працюємо чесно... Ті, хто намагається на цьому якось заробляти, але не належать до тієї чи іншої категорії бізнесу, будуть блокуватися", — говорить Михайло Федоров.

Він стверджує, що система швидко виявляє шахрайські дії і за кілька годин спільними зусиллями такі операції будуть заблоковані.

"Ця антифрод-система нині дуже ефективна. Результати ми бачимо... Нам потрібні лічені години, щоб заблокувати тих, хто захоче прикритися іншим МСС-кодом або намагатиметься якось відмивати гроші", — зазначив міністр.

Важливо для бізнесу!

Для оплати послуг і товарів за програмою "єПідтримка" використовуються MCC-коди (Merchant Category Code). Кожен бізнес має свій код, що видається банком і вказує на категорію надаваних послуг. Наприклад, під час купівлі квитка в кіно в застосунку банку відображається MCC-код "кіно".

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До слова, якщо MCC-код у кафе кінотеатру також "кіно", то ви можете придбати за виплачені кошти, наприклад, попкорн.

З кодами, визначеними Кабінетом Міністрів (5942, 7832, 7922, 7929, 7991, 4112, 4511, 7941, 7997), бізнес може долучитися до "єПідпримки".

Що таке "тисяча Зеленського"?

8 грудня президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає виділення всім вакцинованим від коронавірусу українцям 1000 грн, які вони можуть витратити на чітко обмежений перелік послуг та товарів.

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З одного боку, це має заохотити вакцинованих громадян, а з іншого – допомогти сферам бізнесу, що особливо постраждали від обмежень.

Наприклад, "тисячу Зеленського" можна витратити на такі товари та послуги:

книги;

відвідання спортивної зали;

квитки на внутрішні рейси;

ліки;

похід у деякі ресторани та кафе;

квитки в театр чи кінотеатр, музей чи на концерт.

Проте виплати грошей проводитимуться лише на віртуальні картки, які слід створити у мобільному додатку банків-партнерів.

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