Гривня зміцнила позиції: що буде з курсом валют 9 грудня

Що буде з курсом 9 грудня / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на четвер, 9 грудня:

7.12 8.12 Зміна 1 долар США 27,33 грн 27,21 грн -0,12 1 євро 30,72 грн 30,76 грн +0,04

Порівняно з курсом НБУ на середу, 8 грудня, долар подешевшав на 12 копійок, а євро зріс на 4 копійки.

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Що буде із курсом валют?

За словами керівника відділу аналітики ДК Forex Club Андрія Шевчишина, валютний ринок "перетравлює" результати переговорів президентів Росії та США.

Тепер усе залежатиме від подальших новин та дій сторін, зокрема щодо нових заяв навколо скупчення російських військ на кордоні з Україною.

Наразі ослаблення гривні стримує і оптимізм на світових фінансових майданчиках, які вже повернулися до рівня кінця листопада, а побоювання через новий штам коронавірусу "Омікрон" значно знизилися.

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На думку експерта, найближчим часом національна валюта залишиться волатильною. у діапазоні 27,2-27,4 гривні за долар.

"Сьогодні" також розповідали, що робити з американською валютою перед новорічними святами, та як на курс вплинули заяви Володимира Зеленського.