Гривня укрепила позиции: что будет с курсом валют 9 декабря

Что будет с курсом 9 декабря / Фото: Коллаж: Сегодня
Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 9 декабря:
|7.12
|8.12
|Изменение
|1 доллар США
|27,33 грн
|27,21 грн
|-0,12
|1 евро
|30,72 грн
|30,76 грн
|+0,04
По сравнению с курсом НБУ на среду, 8 декабря, доллар подешевел на 12 копеек, а евро вырос на 4 копейки.
Что будет с курсом валют?
По словам руководителя отдела аналитики ГК Forex Club Андрея Шевчишина, валютный рынок "переваривает" результаты переговоров президентов России и США.
Теперь все будет зависеть от дальнейших новостей и действий сторон, в частности по новым заявлениям вокруг скопления российских войск на границе с Украиной.
Сейчас ослабление гривни сдерживает и оптимизм на мировых финансовых площадках, которые уже вернулись к уровням конца ноября, а опасения из-за нового штамма коронавируса "Омикрон" значительно снизились.
По мнению эксперта, в ближайшее время национальная валюта останется волатильной в диапазоне 27,2-27,4 гривни за доллар.
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