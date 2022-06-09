Гриби за ціною квартири? Як у київському супермаркеті торгують "лакшері" продуктами

Ба більше, вартість на ціннику вказана акційна / Фото: Колаж: Сьогодні, скріншот
У київському супермаркеті торгують білими маринованими грибами за ціною оренди квартири, наприклад, однокімнатної недалеко від центру столиці.
Про це українці повідомляють у соцмережах, публікуючи фото.
Дійсно, білі цілі мариновані гриби в оливковій олії продають за ціною 6399 грн за 3,1 л. При цьому ціна вказана ще й зі знижкою, до цього, за інформацією на ціннику, їх продавали за 7999 грн.
За таку ціну, з того часу, як почалася війна в Україні і вартість оренди нерухомості критично впала, можна зняти однокімнатну квартиру з хорошим ремонтом недалеко від центру Києва.
Тюрма за дорогі продукти
В Україні планують встановити кримінальну відповідальність за правопорушення у сфері формування та застосування цін і тарифів на соціально значущі товари.
Як зауважив нардеп від "Слуги народу" Сергій Кузьміних, який власне і зареєстрував відповідний законопроєкт у Верховній Раді, особливу увагу Україна повинна приділяти необгрунтованому підвищенню цін на таку категорію товарів:
- борошно пшеничне;
- макаронні вироби;
- батон;
- хліб;
- крупу гречану і вівсяну;
- свинину, яловичину, птицю (тушку курячу);
- молоко;
- олію;
- сметану, яйця, масло;
- капусту, цибулю, буряк, моркву;
- бензин (А-92, А-95) та ін.