Гриби за ціною квартири? Як у київському супермаркеті торгують "лакшері" продуктами

Ба більше, вартість на ціннику вказана акційна / Фото: Колаж: Сьогодні, скріншот

У київському супермаркеті торгують білими маринованими грибами за ціною оренди квартири, наприклад, однокімнатної недалеко від центру столиці.

Про це українці повідомляють у соцмережах, публікуючи фото.

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Дійсно, білі цілі мариновані гриби в оливковій олії продають за ціною 6399 грн за 3,1 л. При цьому ціна вказана ще й зі знижкою, до цього, за інформацією на ціннику, їх продавали за 7999 грн.

Вартість грибів у супермаркеті / Фото: скріншот

За таку ціну, з того часу, як почалася війна в Україні і вартість оренди нерухомості критично впала, можна зняти однокімнатну квартиру з хорошим ремонтом недалеко від центру Києва.

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Тюрма за дорогі продукти

В Україні планують встановити кримінальну відповідальність за правопорушення у сфері формування та застосування цін і тарифів на соціально значущі товари.

Як зауважив нардеп від "Слуги народу" Сергій Кузьміних, який власне і зареєстрував відповідний законопроєкт у Верховній Раді, особливу увагу Україна повинна приділяти необгрунтованому підвищенню цін на таку категорію товарів:

борошно пшеничне;

макаронні вироби;

батон;

хліб;

крупу гречану і вівсяну;

свинину, яловичину, птицю (тушку курячу);

молоко;

олію;

сметану, яйця, масло;

капусту, цибулю, буряк, моркву;

бензин (А-92, А-95) та ін.