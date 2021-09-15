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Держбюджет на 2022 рік. Стало відомо, коли уряд затвердить документ

Вікторія Барановська
15 вересня, 14:10
Шмигаль назвав ключові пріоритети для держави – серед них діджиталізація та армія

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що 15 вересня уряд планує затвердити проєкт державного бюджету на 2022 рік.

Про це він сказав на засіданні Уряду.

    "Основні макроекономічні параметри: зменшення дефіциту бюджету до 3,5%, зменшення державного боргу, зростання зарплат, стабільний курс гривні, зниження інфляції, рекордний за останні 10 років рівень зростання ВВП — як результат наших реформ", – написав прем'єр у Telegram.

    За його словами, що для України незмінні ключові пріоритети: медицина, освіта, армія, інфраструктура, соціальні програми, діджиталізація, підтримка підприємців та економіки.

    У бюджеті буде прописане:

    • зростання зарплати лікарів в 1,6 разів;
    • 100% черги ветеранів АТО повинні бути забезпечені житлом;
    • для студентів: 2 тис.грн мінімальна стипендія, а для відмінників – 2,5 тис. грн;
    • виділення 9,9 млрд грн на розвиток інфраструктури;
    • в 1,9 разів більше ресурсів на цифровізацію;
    • підготовка до Всеукраїнського перепису населення;
    • на 30% зростання видатків на інклюзивну освіту;
    • зниження дефіциту до 3,5% ВВП.

    Уряд прийняв перше рішення

    Пізніше нардеп Олексій Гончаренко у Telegram повідомив, що уряд погодив проєкт бюджету на 2022 рік.

    За його словами, погодили законопроєкт про зміни у реформуванні служби зайнятості і соцстрахування на випадок безробіття.

    Зміні, які пропонуються:

    • фінансування громадських робіт та скасування тимчасових робіт, що не сприяють мотивації до праці;
    • запровадити надання фінансової допомоги для започаткування підприємницької діяльності;
    • підбір підходящої роботи для безробітного (врахувати транспортну доступність, розмір заробітної плати залежно від тривалості безробіття);
    • послаблення санкцій до безробітних за звільнення з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин.

    Доповнюється...

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