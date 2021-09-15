Держбюджет на 2022 рік. Стало відомо, коли уряд затвердить документ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що 15 вересня уряд планує затвердити проєкт державного бюджету на 2022 рік.

Про це він сказав на засіданні Уряду.

"Основні макроекономічні параметри: зменшення дефіциту бюджету до 3,5%, зменшення державного боргу, зростання зарплат, стабільний курс гривні, зниження інфляції, рекордний за останні 10 років рівень зростання ВВП — як результат наших реформ", – написав прем'єр у Telegram.

За його словами, що для України незмінні ключові пріоритети: медицина, освіта, армія, інфраструктура, соціальні програми, діджиталізація, підтримка підприємців та економіки.

У бюджеті буде прописане:

зростання зарплати лікарів в 1,6 разів;

100% черги ветеранів АТО повинні бути забезпечені житлом;

для студентів: 2 тис.грн мінімальна стипендія, а для відмінників – 2,5 тис. грн;

виділення 9,9 млрд грн на розвиток інфраструктури;

в 1,9 разів більше ресурсів на цифровізацію;

підготовка до Всеукраїнського перепису населення;

на 30% зростання видатків на інклюзивну освіту;

зниження дефіциту до 3,5% ВВП.

Уряд прийняв перше рішення

Пізніше нардеп Олексій Гончаренко у Telegram повідомив, що уряд погодив проєкт бюджету на 2022 рік.

За його словами, погодили законопроєкт про зміни у реформуванні служби зайнятості і соцстрахування на випадок безробіття.

Зміні, які пропонуються:

фінансування громадських робіт та скасування тимчасових робіт, що не сприяють мотивації до праці;

запровадити надання фінансової допомоги для започаткування підприємницької діяльності;

підбір підходящої роботи для безробітного (врахувати транспортну доступність, розмір заробітної плати залежно від тривалості безробіття);

послаблення санкцій до безробітних за звільнення з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин.

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