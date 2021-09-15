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Пенсії в Україні підвищать, але не всім: кого чекають нові доплати до 300 грн

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
15 вересня, 14:27
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У 2022 році на Пенсійний фонд уряд виділить на 31 млрд грн більше, ніж у 2021 році
Пенсії в Україні знову збільшать
Пенсії в Україні знову збільшать / Фото: Reuters, Сьогодні

В Україні з 1 жовтня 2022 року пенсіонери у віці 70-75 років почнуть щомісяця отримувати доплати в сумі до 300 грн.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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"Це ті категорії громадян, у яких пенсії менше середньої заробітної плати 2020 року", – сказав Шмигаль.

Крім того, як заявив Шмигаль, у 2022 році на Пенсійний фонд в Україні виділять 531 млрд грн – це на 31 млрд більше 2021-го року.

Додаткові виплати восени

В Україні з 1 жовтня 2021 роки для пенсіонерів у віці від 75 до 80 років встановлять мінімальний розмір пенсії на рівні 2500 грн. Вони будуть отримувати додаткові виплати в розмірі 400 грн.

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Наступне підвищення пенсії очікується з 1 грудня:

  • для пенсіонерів у віці від 65 років зі стажем 35 років для чоловіків і 30 років для жінок зросте мінімальний розмір пенсії – буде 2600 грн;
  • для всіх категорій пенсіонерів буде підвищено рівень мінімальної пенсії на 4,34% (з 1854 до 1934 грн).

За півтора року, з січня 2020 року по серпень 2021 року, середня пенсія в Україні зросла на чверть і зараз становить 3866,84 гривні.

Нагадаємо, пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків з 1 квітня 2021 року.

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