Госбюджет на 2022 год. Стало известно, когда правительство утвердит документ

В бюджете будет прописан рост зарплаты врачей в 1,6 раз, выделение 9,9 млрд грн на развитие инфраструктуры и другое / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что 15 сентября правительство планирует утвердить проект государственного бюджета на 2022 год.

Об этом он сказал на заседании Правительства.

"Основные макроэкономические параметры: уменьшение дефицита бюджета до 3,5%, уменьшение государственного долга, рост зарплат, стабильный курс гривни, снижение инфляции, рекордный за последние 10 лет уровень роста ВВП – как результат наших реформ", – написал премьер в Telegram.

По его словам, для Украины неизменны ключевые приоритеты: медицина, образование, армия, инфраструктура, социальные программы, диджитализация, поддержка предпринимателей и экономики.

В бюджете будет прописано:

рост зарплаты врачей в 1,6 раз;

100% очереди ветеранов АТО должны быть обеспечены жильем;

для студентов 2 тыс минимальная стипендия, а для отличников – 2,5 тыс. грн;

выделение 9,9 млрд грн на развитие инфраструктуры;

в 1,9 раз больше ресурсов на цифровизацию;

подготовка к Всеукраинской переписи населения;

на 30% рост расходов на инклюзивное образование;

снижение дефицита до 3,5% ВВП.

Правительство приняло первое решение

Позже нардеп Алексей Гончаренко в Telegram сообщил, что правительство согласовало проект бюджета на 2022 год.

По его словам, согласовали законопроект об изменениях в реформировании службы занятости и соцстрахования на случай безработицы.

Изменении, которые предлагаются:

финансирование общественных работ и отмены временных работ, не способствуют мотивации к труду;

ввести предоставление финансовой помощи для организации предпринимательской деятельности;

подбор подходящей работы для безработного (учесть транспортную доступность, размер заработной платы в зависимости от продолжительности безработицы)

ослабление санкций к безработным по увольнения с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин.

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