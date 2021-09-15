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Бюджет-2022: сколько заложат на Пенсионный фонд в Украине

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
15 сентября, 14:38
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В Украине введут новые доплаты для пожилых пенсионеров
В Украине введут новые доплаты для пожилых пенсионеров / Фото: Сегодня

В 2022 году на Пенсионный фонд в Украине выделят 531 млрд грн – это на 31 млрд больше 2021-го года.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

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"Мы запускаем индексацию всех пенсий с 1 марта – это дополнительные 28,2 млрд грн. Доплаты военным пенсионерам – 10,6 млрд грн. Пересчет пенсий чернобыльцам – дополнительно 2,5 млрд грн. Продолжение программ доплаты пенсионерам старше 75 лет и новые доплаты", – заявил Шмыгаль.

Украинцев ждут новые доплаты

С 1 октября 2022 года пенсионерам в возрасте 70-75 лет установят дополнительные доплаты в сумме до 300 грн, которые будут выплачиваться ежемесячно.

Это будет касаться тех категорий граждан, пенсия которых меньше размера средней заработной платы 2020 года.

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