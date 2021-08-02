Google допоможе встановити домашні сонячні електростанції в трьох країнах ЄС

Проект Sol4all передбачає, що розвивати зелену енергетику можуть не тільки великі компанії, а й пересічні громадяни

Google допоможе з установкою СЕС в Європі / Фото: Getty Images, Pixabay

У Болгарії, Румунії та Словенії встановлять 10 ГВт домашніх сонячних електростанцій. Цей проєкт буде реалізований за рахунок гранту Google в межах Sol4all. Проєкт спрямований на те, щоб заохочувати місцевих громадян, особливо жінок, до активної участі в проектах з поновлюваних джерел енергії, зокрема навчати їх:

як інвестувати в зелену енергетику;

як ефективно проводити сонячну енергію в своїх будинках з використанням цифрових технологій;

як використовувати чисту енергію в побуті.

"Ми будемо зміцнювати стійкість міст, заохочувати справедливе відновлення економіки і впливати на розвиток зелених робочих місць", – цитує організаторів проєкту Ecotown.

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Передбачається, що пересічні громадяни самі зможуть внести значний вклад в боротьбу зі зміною клімату. І навіть більше того – стати основними рушійними силами переходу до чистої енергії.

ЄС останніми роками активно розвиває зелену енергетику. В цілому в найближчі роки Європа витратить 22 млрд євро на вирішення проблем зміни клімату. Для цього Єврокомісія нещодавно заснувала 11 промислових партнерств.

Крім того, Європейський Союз не тільки збільшив виробництво зеленої електроенергії, а й домігся помітного зниження вартості такого виробництва. Виробляти електроенергію із зелених джерел – сонця і вітру – виявилося на 50% дешевшим, ніж з газу і вугілля. До цього призвели такі фактори:

істотний зростання цін на природний газ (майже вдвічі);

подорожчання вугілля (на 70%);

підвищені квоти на викиди СО 2 .

Нагадаємо, інші країни ЄС теж мають намір активно впроваджувати сонячну енергетику в побутове життя громадян. наприклад, жителів Берліна зобов'яжуть встановлювати сонячні електростанції на дахах будинків. Вимога стосуватиметься всіх нових споруд, а також будівель, які зазнали капітального ремонту.

А в Австрії сонячні електростанції встановлять на дахах поліцейських дільниць.

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