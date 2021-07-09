Жителів Берліна зобов'яжуть встановлювати сонячні електростанції на дахах будинків

Вимога стосуватиметься всіх нових будинків без винятку, а також старих будівель, в яких провели капітальний ремонт

Дахи Берліна обладнають сонячними панелями / Фото: PxHere, Flickr

У Берліні з 1 січня 2023 року на всіх нових будівлях, а також дахах після капітального ремонту в старих будівлях повинні встановлюватися сонячні електростанції. Фотоелектричні системи повинні будуть покривати не менше 30% чистого площі даху.

Таке рішення в рамках переходу ЄС на зелену енергію прийняла палата представників парламенту Берліна, передає Renen.

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В якості альтернативи визначені різні мінімальні вимоги для житлових будинків:

фотоелектричні системи потужністю мінімум 2 кВт повинні бути встановлені для одно- і двоквартирних будинків;

3 кВт – для житлових будинків з трьома-п'ятьма квартирами;

6 кВт – для будівель з шістьма-десятьма квартирами.

Для порушників вводиться система штрафів. Той, хто порушує зобов'язання з установки сонячних електростанцій, повинен заплатити до 5000 євро, якщо це будинок на одну або дві сім'ї.

Для багатоквартирних будинків штрафи можуть доходити до 25 тис. євро, а для нежитлових будівель – до 50 тис. євро.

Берлін планує забезпечувати 25% потреб столиці в електроенергії за допомогою сонячної енергії не пізніше 2050 року. Для цього буде потрібно 4,4 ГВт сонячних електростанцій.

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Берлінське комунальне підприємство (Berliner Stadtwerke) буде сприяти в установці фотоелектричних систем. Інвестиційний банк Берліна (Investitionsbank Berlin) повинен розробити додаткову програму фінансового стимулювання в формі інвестиційних грантів та позик.

Основна мета – спонукати власників існуючих будівель, котрі мають потреби в ремонті дахів, встановити фотоелектричні системи.

Нагадаємо, також Єврокомісія і інвестиційний фонд Білла Гейтса Breakthrough Energy в 2022-2026 роках інвестують до 1 млрд доларів в створення комерційних проектів в ЄС на основі зелених технологій.

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