Головою крутити більше не треба. Як поставити оновлений "Дія.Підпис"

Як поставити "Дія.Підпис" / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство цифрової трансформації представило оновлену послугу "Дія.Підпис". Тепер для ідентифікації особи не треба крутити головою.

Про це повідомив голова міністерства Михайло Федоров.

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Тепер для того, щоб підтвердити особу та підписати документ достатньо просто кліпнути запевняє Федоров і прикріплює відео

Федоров показав оновлений "Дія.Підпис" Відео: Міністерство цифровий трансформації

Міністр також нагадав, що "Дія.Підпис" можна використати для підписання будь-яких PDF-документів, наприклад, контракти, заяви на відпустку, договори оренди.

За словами Федорова, "Дія.Підпис" – це найзахищеніший цифровий підпис у смартфоні.

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Дія запускає нову послугу

На порталі державних послуг "Дія" проходить тестування функція повідомлень про судові засідання, у яких користувач є учасником.

Ця функція створена для того, щоб мінімізувати неявку до суду через те, що людині просто не дійшла повістка.

Тепер електронне повідомлення на свій смартфон отримуватимуть усі учасники процесу – від позивачів до представників сторін, заявив глава Мінцифри.

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