Головой крутить больше не надо. Как поставить обновленную "Дія.Підпис"

Как поставить "Дія.Підпис" / Фото: Коллаж: Сегодня

Министерство цифровой трансформации представило обновленную услугу "Дія.Підпис". Теперь для идентификации личности не нужно крутить головой.

Об этом сообщил глава министерства Михаил Федоров.

Реклама

Теперь для того, чтобы подтвердить личность и подписать документ, достаточно просто моргнуть, заверяет Федоров и прикрепляет видео.

Федоров показал обновленный "Дія.Підпис" Видео: Министерство цифровой трансформации

Министр также напомнил, что "Дія.Підпис" можно использовать для подписания любых PDF-документов, например, контракты, заявления на отпуск, договора аренды.

По словам Федорова, "Дія.Підпис" – это самая защищенная цифровая подпись в смартфоне.

Реклама

"Дія" запускает новую услугу

На портале государственных услуг "Дія" проходит тестирование функция уведомлений о судебных заседаниях, в которых пользователь является участником.

Эта функция создана для того, чтобы минимизировать неявку в суд из-за того, что человеку просто не дошла повестка.

Теперь электронное уведомление на свой смартфон будут получать все участники процесса – от истцов до представителей сторон, заявил глава Минцифры.

Реклама

"Сегодня" также писали, как приложение будет бороться с кредитными мошенниками и рассказывали, какие документы в приложении приравняли к бумажным.