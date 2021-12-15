Глава "Нової пошти" присоромив українців, які бажають отримати "тисячу Зеленського"

Співвласник "Нової пошти" виступив проти "тисячі Зеленського"

Співвласник компанії "Нова пошта" Володимир Поперешнюк присоромив українців, які хочуть отримати так звану "тисячу Зеленського" за вакцинацію.

Про це Поперешнюк написав пост у Facebook.

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За словами очільника компанії, чесно, морально і вигідно заробляти гроші, а не знаходити чи отримувати їх задарма.

Він розповів історію, як у дитинстві знайшов 5 карбованців у крамниці, які хтось загубив та просто віддав їх продавчині.. На той час це були приблизно 1000 грн – гроші немалі.

"Та мої батьки потім спитали, чи я розумію, що просто віддав гроші, які нам так конче потрібні, сторонній людині? Дідусь тоді став на мій бік, сказавши, що я поступив як чесна людина", – пише Поперешнюк.

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Співвласник "Нової пошти" наголосив, що кожна подарована державою копійка береться із того, що стягують з платників податків, а це, на його думку, гальмує економічне зростання.

"І коли українці нахаляву отримують "ковідну" тисячу, вони радіють як діти, які знайшли гроші. Проте кожна копійка, яка дарована державою – це гроші, які були стягнуті з платників податків, гроші, які вони втратили", – йдеться у пості.

Що таке "тисяча Зеленського"?

8 грудня президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає виділення 8 млрд грн на виплату 1000 грн усім громадянам, які вакцинувалися від коронавірусу обома дозами.

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Виплати коштів почнуться 19 грудня. Для цього у онлайн-сервісі "Дія" створили послугу "єПідтримка", через яку і можна отримати кошти.

Також потрібно оформити віртуальну платіжну картку у одному з 6 банків партнерів і виконати наступні вимоги:

бути громадянином чи громадянкою України;

бути старшим за 18 років;

мати зелений COVID-сертифікат у застосунку "Дія";

Про те, коли та як можна отримати бонус за вакцинацію і на які товари то послуги можна витратити, "Сьогодні" писали раніше.