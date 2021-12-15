Глава "Новой почты" пристыдил украинцев, желающих получить "тысячу Зеленского"

Совладелец "Новой почты" выступил против "тысячи Зеленского"

Совладелец компании Новая почта Владимир Поперешнюк пристыдил украинцев, которые хотят получить так называемую тысячу Зеленского за вакцинацию.

Об этом Поперешнюк написал в Facebook.

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По словам руководителя компании, честно, морально и выгодно зарабатывать деньги, а не находить или получать их даром. Он рассказал историю, как в детстве нашел 5 карбованцев в магазине, которые кто-то потерял, и просто отдал их продавщице. В то время это было примерно 1000 грн – деньги немалые.

"А мои родители потом спросили, понимаю ли я, что просто отдал деньги, которые нам так необходимы, постороннему человеку? Дедушка тогда встал на мою сторону, сказав, что я поступил как честный человек", – пишет Поперешнюк.

Совладелец "Новой почты" подчеркнул, что каждая подаренная государством копейка берется с того, что взимают с налогоплательщиков, а это, по его мнению, тормозит экономический рост.

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"И когда украинцы на халяву получают "ковидную" тысячу, они радуются, как дети, которые нашли деньги. Однако каждая копейка, дарованная государством, это деньги, которые были взысканы с налогоплательщиков, деньги, которые они потеряли", – говорится в посте.

Что такое "тысяча Зеленского"?

8 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий выделение 8 млрд грн на выплату 1000 грн всем гражданам, которые вакцинировались от коронавируса обеими дозами.

Выплаты средств начнутся 19 декабря. Для этого в онлайн-сервисе "Дія" создали услугу "ЄПідтримка", через которую и можно получить тысячу.

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Также нужно оформить виртуальную платежную карту в одном из 6 банков-партнеров и выполнить следующие требования:

быть гражданином или гражданкой Украины;

быть старше 18 лет;

иметь "зеленый" COVID-сертификат в приложении "Дія";

О том, когда и как получить бонус за вакцинацию и на какие товары и услуги можно потратить, "Сегодня" писали раньше.