Глава "Нафтогазу" знайшов спосіб зупинити "Північний потік – 2"

Юрій Вітренко закликав США ввести нові санкції. Колаж: "Сьогодні"

Не допустити роботу російського газопроводу "Північний потік – 2" можуть санкції США, які нещодавно вже фактично зупинили будівництво магістрального газопроводу.

Про це заявив глава "Нафтогазу України" Юрій Вітренко в рамках форуму YES Brainstorming в Києві, який організований Ялтинською європейською стратегією і Фондом Віктора Пінчука.

"Якщо уряд США введе санкції, то ми вважаємо, що європейські компанії не будуть купувати газ по цьому трубопроводу, таким чином він не буде працювати", – заявив Вітренко.

Він зазначив, що в 2019 році санкції США проти компаній, які брали участь в будівництві газопроводу, фактично зупинили роботу.

Росія не готова грати за європейськими правилами

Російський газопровід "Північний потік – 2" не повинен зараз заробити, вважає Вітренко.

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За його словами, Росія використовує газ як геополітичну зброю. Тому зараз немає передумов для того, щоб "Північний потік – 2" заробив в комерційному режимі. Незважаючи на те, що "Північний потік – 2" вже добудований, це не означає, що йому дозволять працювати в комерційному режимі.

25 серпня скаргу російського газопроводу "Північний потік – 2" на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur, яке постановило не звільняти газопровід від норм газової директиви ЄС, відхилив Вищий земельний суд Дюссельдорфа.

Генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон рішення німецького суду щодо вимог до "Північного потоку – 2" назвав довгоочікуваним і важливим.

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