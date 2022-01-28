"Геополітика руйнує всі прогнози". Що чекає українську економіку найближчим часом

Що буде з інфляцією у 2022 році / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У 2020 році інфляція сповільниться з 10% до 7,7%, а зростання економіки навпаки – пришвидшиться до 3,4%.

Такий прогноз дав Національний банк України у січневому Інфляційному звіті.

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У 2023 році НБУ очікує, що інфляція взагалі знизиться до 5%, а цьогоріч буде досить волатильною.

Однак член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин не розділяє таких оптимістичних прогнозів.

На його думку, інфляція у 2022 році становитиме щонайменше 10,5% і це за умови, якщо геополітична ситуація навколо можливої російської агресії стабілізується найближчим часом.

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"Якщо ця паніка не вщухне, інфляція буде нарощуватись ще і ще. По моїх оцінках не мало бути такого курсу гривні до долара і це особливості сьогоднішнього моменту і геополітика дуже суттєво втрутилась в економіку", – каже експерт.

За словами Пендзина, ця ситуація руйнує будь-які прогнози і чим вище буде курс долара, тим більше буде інфляція в країні.

А за даними НБУ інфляцію допоможе знизити:

посилення монетарної політики НБУ;

зниження світових цін на сировинні товари;

вплив рекордних минулорічних врожаїв;

вичерпання наслідків пандемії;

поступове вгамування світового інфляційного сплеску.

У сьогоднішній ситуації вкрай важко щось спрогнозувати, зазначає Пендзин і нагадує, що в лютому Україні потрібно повернути близько 66 млрд гривень боргу, а за весь 2022 – 480 млрд грн.

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"Сьогоднішній зовнішній ринок не дає нам грошей, тому головне питання про яке розмовляв Байден із Зеленським – це пряма фінансова допомога економіці України. Від того, у якому вигляді та яких сумах вона буде надана – залежатиме ситуація із цінами в середині країни", – підсумував Пендзин.

На думку експертів НБУ, потужному розвитку економіки заважатиме геополітична напруженість, високі ціни на енергоносії та наслідки коронакризи.

Як напруга на кордоні б’є по економіці

Незважаючи на те, що експерти запевняють у неможливості широкомасштабної війни зараз, нагнітання навколо цієї теми дуже сильно впливає на українську економіку.

Шведсько-американський політолог Андрес Аслунд заявив, що гривня обвалилась до рівня 2015 року і порадив виконати усі умови МВФ, Світового банку та інших фінустанов, щоб залучити якомога більше грошей.

"Сьогодні" також писали, як очікування війни з РФ впливає на українців та розповідали, що буде з доларом у разі реального вторгнення.