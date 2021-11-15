"Газпром" знову відмовився від українського газу – не став бронювати додаткові потужності для транзиту

Українські потужності залишилися не затребуваними / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський "Газпром" відмовився від бронювання на аукціоні додаткових потужностей для транзиту газу через Україну та Польщу на грудень.

Про це свідчать дані платформ RBP та GSA Platform.

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На аукціоні 15 листопада "Оператор ГТС України" запропонував додаткові транзитні потужності на грудень в обсязі до 9,8 млн куб. м на добу через "Суджу" та до 5,2 млн куб. м на добу через "Сохрановку". Але пропозиції було відхилено.

Крім того, "Газпром" не забронював на грудень потужності прокачування газогоном Ямал – Європа через Польщу.

Зазначимо, що ціна газу в Європі миттєво злетіла на 2,1%.

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/ Фото: скріншот

Обіцянка "Газпрому"

Російський монополіст заявляв про збільшення постачання газу до Європи з 9 листопада.

Заяву компанія зробила на доручення Володимира Путіна заповнити російські газові сховища на території Європи.

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Тоді ж "Газпром" відмовився бронювати додаткові транзитні потужності через Україну, хоча вже 12 листопада глава компанії Олексій Міллер заявив, що зобов'язання на цей рік буде перевиконано.

"Сьогодні" також писали, що "Газпром" дещо збільшив обсяги транзиту через Україну, і створили для вас інфографіку цін на блакитне паливо в Європі.