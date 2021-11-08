"Газпром" не стримав обіцянку: ціни на газ у Європі знову стрімко рванули вгору

Через невиконане доручення "Газпрому" ціни на газ у Європі знову різко почали зростати і перевищили позначку в 900 доларів

Ціна на газ у Європі знову йде до максимуму / Фото: колаж УНІАН/Сьогодні

Біржові ціни на газ у Європі знову різко поповзли вгору після невиконання "Газпромом" своєї обіцянки.

Про це свідчать дані однієї з європейських бірж, пише агентство Bloomberg.

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У понеділок, 8 листопада, на торгах ціни на блакитне паливо зросли до 987 доларів за тисячу кубометрів.

Президент РФ Володимир Путін доручив "Газпрому" заповнити свої газові сховища на території Європи, однак у компанії заявили, що не будуть продавати блакитне паливо на своїй торговій платформі протягом 8-12 листопада.

Окрім цього" "Газпром" не став бронювати додаткові транзитні потужності через Україну та Польщу.

На минулих торгах усі запропоновані обсяги залишились незатребуваними.

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Такі дії "Газпрому" у Кремлі порушенням не вважають, адже монополіст може самостійно ухвалювати рішення щодо щоденних поставок газу до Європи.

Однак за інформацією Bloomberg, деякі трейдери вважають, що Росія все ж таки відновить поставки на європейський ринок газу.

"Можливо, їм потрібна доба, аби перенаправити потоки на експорт, і нам слід дочекатися вівторка, перш ніж повністю втратити віру", – сказав аналітик S&P Global Platts Джеймс Гакстеп.

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Гакстеп зауважив, що доки Москва не забронює додаткові обсяги польського або українського транзиту, обсяги поставок газу все одно будуть обмежені.

Він також зауважив, що навіть якщо Росія збільшить потік газу до Європи, обсяги все одно обмежені, доки Газпром не забронює додатковий польський або український транзит

Що буде з українськими тарифами?

Через нестабільну ситуацію на газовому ринку деякі українські ЗМІ почали поширювати інформацію про ніби-то підвищення вартості доставки газу у платіжках українців цієї зими.

Член економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у ексклюзивному коментарі "Сьогодні" заявив, що це абсолютно не відповідає дійсності.

Оскільки рішення про підвищення абонплати ухвалює лише НКРЕКП.

"Газопостачальні організації, прикриваючись фактичним збільшенням вартості газопостачання, подали відповідну заяву до НКРЕКП, але ті зробили заяву, що до кінця опалювального сезону нічого не збираються переглядати. І в силу цього, всі розгойдування громадської думки – не більше ніж розгойдування", – сказав експерт.

Раніше ми писали, що ціни на газ у Європі різко обвалились перед тим, як почати рости та створили для вас інфографіку.

А також повідомляли, коли Німеччина винесе вердикт щодо участі України у сертифікації "Північного потоку-2".