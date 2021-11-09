"Газпром" відступив? Російський монополіст збільшив заявку на транзит газу через Україну

Російська компанія "Газпром" збільшила заявку на транзит газу через Україну до Словаччини до 83 млн кубометрів.
Про це повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна", посилаючись на дані словацького газотранспортного оператора Eustream.
Раніше голова "Газпрому" Олексій Міллер розповідав, що компанія планує повністю закінчити заповнення підземних сховищ на території Росії 8 листопада.
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У вівторок, 9 листопада, "Газпром" почав заповнювати європейські газові сховища.
Зазначається, що спостерігачі очікували, що російський монополіст використає вільні потужності українського та польського транзиту, однак додаткові обсяги залишились незатребуваними.
Відмова "Газпрому"
У минулий вівторок компанія відмовилась бронювати додаткові обсяги українського транзиту на листопад, наразі заброньовано лише третину з запропонованого обсягу.
Україна запропонувала до 9,8 млн куб. м на добу через газорозподільну станцію "Суджа" і до 5,2 млн куб. м на добу через станцію "Сохранівка".
А Польща пропонувала потужності газогону "Ямал-Європа".
"Сьогодні" також писали, що через невиконану обіцянку "Газпрому" ціни на газ у Європі знову підскочили.
Та розповідали, як змінювалась ситуація на європейській біржі протягом цього року.