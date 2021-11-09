Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
↪ Повернення Авакова 🔥 Шева - тренер в Італії! ⚡ Велике оновлення мереж 🚫 Жорсткий карантин
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

"Газпром" відступив? Російський монополіст збільшив заявку на транзит газу через Україну

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
9 листопада, 12:15
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
"Газпром" збільшив заявку на транзит газу через українську територію до Словаччини
/ Фото: колаж УНІАН/Сьогодні

Російська компанія "Газпром" збільшила заявку на транзит газу через Україну до Словаччини до 83 млн кубометрів.

Про це повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна", посилаючись на дані словацького газотранспортного оператора Eustream.

Реклама

Раніше голова "Газпрому" Олексій Міллер розповідав, що компанія планує повністю закінчити заповнення підземних сховищ на території Росії 8 листопада.

У вівторок, 9 листопада, "Газпром" почав заповнювати європейські газові сховища.

Зазначається, що спостерігачі очікували, що російський монополіст використає вільні потужності українського та польського транзиту, однак додаткові обсяги залишились незатребуваними.

Реклама

Відмова "Газпрому"

У минулий вівторок компанія відмовилась бронювати додаткові обсяги українського транзиту на листопад, наразі заброньовано лише третину з запропонованого обсягу.

Україна запропонувала до 9,8 млн куб. м на добу через газорозподільну станцію "Суджа" і до 5,2 млн куб. м на добу через станцію "Сохранівка".

А Польща пропонувала потужності газогону "Ямал-Європа".

Реклама

"Сьогодні" також писали, що через невиконану обіцянку "Газпрому" ціни на газ у Європі знову підскочили.

Та розповідали, як змінювалась ситуація на європейській біржі протягом цього року.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Фінансові лайфхаки
Як вигідно та безпечно зберігати гроші
Отримати експертні поради
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.08

Російський рубль (₽)

0.3653

Євро (€)

30.2

Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Спецвипуск
Нова монета – на честь десантників!
Дізнайся про нову "десятку"
Цінова політика
А що з цінами у листопаді?
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Порийся в скарбничці
За одну монету готові платити десятки тис. грн!
Що терміново шукати?
Опитування
Чорне золото
Підземні мільярди
Прибуток вражає!
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,30
18,60
33,18
32,88
31,69
18,85
34,18
31,75
29,95
18,24
35,99
33,40
31,89
19,47
35,99
33,40
31,89
19,48
36,09
32,50
29,89
18,68
36,18
33,40
31,89
18,66
36,97
33,25
34,97
19,07
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти