"Газпром" підвищив ставки. Навіщо Росія шантажує Європу дефіцитом газу

Україна може постачати в ЄС додатково 4,5 млрд кубометрів газу на місяць. Кремль штучно цьому перешкоджає, і для цього є причина

"Газпром" саботує транзит газу в ЄС, вважають в ОГТСУ / Фото: Getty Images, REUTERS/Vasily Fedosenko

Російський "Газпром" відмовився бронювати додаткові потужності української ГТС, щоб шантажувати Європу на тему запуску газопроводу "Північний потік – 2". Нині у "труби" можуть виникнути проблеми з сертифікацією в ЄС, тому Кремль намагається домогтися свого за допомогою створення штучного дефіциту газу в Європі.

Про це розповів глава "Оператора ГТС України" Сергій Макогон в інтерв'ю Liga.net.

"Газпром" підвищує ставки. Ми спокійно можемо додатково прокачувати в Європу по 150 млн кубометрів газу на добу. Це 4,5 млрд кубів на місяць. Такий додатковий обсяг газу міг би стабілізувати ціни на газ в Європі, які вже досягли історичного максимуму. Але Кремль цього не хоче. Вони посилають європейцям чіткий сигнал: не буде "Північного потоку – 2" – не буде і додаткового газу", – сказав Макогон.

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На його думку, виправити ситуацію могло б антимонопольне розслідування проти "Газпрому". Штраф тоді може становити 10% від річного виторгу – у випадку "Газпрому" це мільярди доларів.

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"Навіть просте відкриття справи може стати для" Газпрому "хорошим сигналом – перестаньте штучно обмежувати постачання газу в Європу... Ми активно нині спілкуємося з Єврокомісією. Ми – це "Оператор ГТС", "Нафтогаз" і Міністерство енергетики. Також є ряд європейських компаній, які аналізують подібні можливості", – сказав Макогон.

Як відомо, "Газпром" поступово знижує транзит газу через Україну. А от споживання газу в Європі тим часом зростає. Постачі LNG і трубопровідного газу на максимумі, але це не дає поки розпочати масоване закачування газу в підземні сховища для підготовки до майбутньої зими.

Раніше гендиректор "Оператора ГТС" заявляв, що в разі добудови російського трубопроводу "Північний потік – 2" Україна в цілому втратить 5-6 млрд доларів. Втім, він запевнив, що ці збитки не стануть смертельними для країни.

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