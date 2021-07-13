"Газпром" повысил ставки. Зачем Россия шантажирует Европу дефицитом газа

Украина может поставлять в ЕС дополнительно 4,5 млрд кубометров газа в месяц. Кремль искусственно этому препятствует, и этому есть причина

"Газпром" саботирует транзит газа в ЕС, считают в ОГТСУ / Фото: Getty Images, REUTERS/Vasily Fedosenko

Российский "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности украинской ГТС, чтобы шантажировать Европу на тему запуска газопровода "Северный поток – 2". Сейчас у "трубы" могут возникнуть проблемы с сертификацией в ЕС, поэтому Кремль старается добиться своего с помощью создания искусственного дефицита газа в Европе.

Об этом рассказал глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в интервью Liga.net.

"Газпром" повышает ставки. Мы спокойно можем дополнительно прокачивать в Европу по 150 млн кубометров газа в сутки. Это 4,5 млрд кубов в месяц. Такой дополнительный объем газа мог бы стабилизировать цены на газ в Европе, которые уже достигли исторического максимума. Но Кремль этого не хочет. Они посылают европейцам четкий сигнал: не будет "Северного потока – 2" – не будет и дополнительного газа", – сказал Макогон.

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По его мнению, исправить ситуацию могло бы антимонопольное расследование против "Газпрома". Штраф тогда может составить 10% от годовой выручки – в случае "Газпрома" это миллиарды долларов.

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"Даже простое открытие дела может стать для "Газпрома" хорошим сигналом – перестаньте искусственно ограничивать поставки газа в Европу... Мы активно сейчас общаемся с Еврокомиссией. Мы – это "Оператор ГТС", "Нафтогаз" и Министерство энергетики. Также есть ряд европейских компаний, которые анализируют подобные возможности", – сказал Макогон.

Как известно, "Газпром" постепенно снижает транзит газа через Украину. А вот потребление газа в Европе тем временем растет. Поставки LNG и трубопроводного газа на максимуме, но это не позволяет пока начать массированную закачку газа в подземные хранилища для подготовки к будущей зиме.

Ранее гендиректор "Оператора ГТС" заявлял, что в случае достройки российского трубопровода "Северный поток – 2" Украина в целом потеряет 5-6 млрд долларов. Впрочем, он заверил, что этот ущерб не станет смертельным для страны.

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