"Газпром" спустошує сховища, а чорних добувачів крейди почнуть "саджати" – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

"Газпром" за всяку ціну уникає нарощування транзиту газу через Україну. Колаж "Сьогодні" / Фото: Getty Images, AFP

"Газпром" почав спустошувати сховища газу в Європі, щоб уникнути нарощування транзиту через Україну, "Укрзалізниця" призначила ще один поїзд у південному напрямку, чорних добувачів крейди і піску почнуть саджати у в'язницю, заміські будинки вже подорожчали на третину і ціна буде тільки рости, а "подарунок" від МВФ дозволить Україні безболісно пройти боргової пік.

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші економічні новини четверга, 5 серпня.

РФ знайшла спосіб обійти Україну в газовому питанні

Російський монополіст "Газпром" почав спустошувати свої сховища газу в Європі, щоб за всяку ціну уникнути нарощування транзиту через Україну. У підсумку, незважаючи на тимчасову зупинку газопроводів в обхід України, транзит газу через нашу ГТС не виріс. Така поведінка російської компанії пов'язана з бажанням скоріше ввести в експлуатацію газопровід "Північний потік – 2", вважає генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон.

"Газпром" все ще відмовляється нарощувати транзит газу через Україну / Фото: AFP, gazprom.ru

У південному напрямку з'явиться ще один поїзд

"Укрзалізниця" запускає ще один додатковий поїзддо моря. Склад курсуватиме з Чернівців. Перші рейси відбудуться 7 і 9 серпня, а 15 серпня і до кінця літа поїзд їздитиме через день – по непарних числах. Цікаво, що цей поїзд також відновлює залізничне сполучення Одеси з Заліщиками, яке було відсутнє більше 10 років.

УЗ призначила ще один поїзд до Одеси / Фото: Сьогодні

Н чорних видобувачів крейди і піску в Україні чекає в'язниця

В Україні вводиться кримінальна відповідальність за незаконний видобуток піску, крейди, вапнякута інших корисних копалин місцевого значення. Відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський.

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Наприклад, якщо це незаконний видобуток корисних копалин місцевого значення в значному розмірі, то покарання буде варіюватися від 8 500 тисяч гривень і до позбавлення волі на два роки. У разі, якщо такі дії вчинені організованою групою або загальнонебезпечним способом, спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, винні можуть отримати від п'яти до восьми років тюремного ув'язнення.

Зеленський ввів кримінальну відповідальність за видобуток піску та вапняку / Фото: PxHere, president.gov.ua

Заміські будинки подорожчали на третину і це не межа

Заміські будинки подорожчали на третину. Але незважаючи на рост цін, попит величезний. Через затяжний ковідний карантин люди біжать з тісних квартир і купують будинки і дачі.

Через пандемію бум на заміську нерухомість продовжиться, прогнозують ріелтори. Ціни до кінця року можуть вирости ще на 10 відсотків по всій країні.

Завдяки МВФ Україна безболісно пройде боргової пік

"Подарунок" від Міжнародного Валютного Фонду допоможе Україні безболісно пройти боргової піквиплат 2021 року. Вже у вересні український уряд повинен погасити близько 2,4 млрд доларів боргу (без відсотків).

Як відомо, МВФ безоплатно надав Києву 2,7 млрд доларів. "Подарунок" позбавить Україну від нових запозичень на ринку і послабить боргові навантаження.

МВФ допоможе долати наслідки коронакризи, заявила Крісталіна Георгієва / Фото: AFP, Hollie Adams/Bloomberg via Getty Images