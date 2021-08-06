Черних видобувачів крейди та піску в Україні почнуть саджати у в'язницю – Зеленський підписав закон

Зеленський ввів кримінальну відповідальність за видобуток піску та вапняку / Фото: PxHere, president.gov.ua

В Україні вводиться кримінальна відповідальність за незаконний видобуток піску, крейди, вапняку та інших корисних копалин місцевого значення.

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Відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський. Документ набуде чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

"Випадки неконтрольованої видобутку корисних копалин місцевого значення спостерігаються фактично на всій території України, при цьому відновлення порушених земель до стану, придатного для використання в сільському, лісовому господарстві, вимагає чималих зусиль", – пояснили в Офісі президента.

Як каратимуть

незаконний видобуток корисних копалин місцевого значення в значному розмірі карається штрафом від 500 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів (від 8 500 до 13 600 грн) або обмеженням або позбавленням волі на строк до двох років.

якщо вартість незаконно добутих копалин в 100 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів (більше 1,13 млн гривень) або незаконно видобуваються корисні копалини загальнодержавного значення, передбачено покарання у вигляді штрафу на суму від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів (від 51 тис. до 85 тис. грн) або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.

якщо такі дії вчинені організованою групою або загальнонебезпечним способом, спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Крім того, в Кодексі про адміністративні правопорушення за самовільне користування надрами, укладення угод, які в прямій чи прихованій формі порушують право власності на надра, передбачені штрафи в розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів (від 1700 до 3400 грн) для звичайних фізосіб і від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів (від 3400 до 8500 грн) – для посадових осіб.

До корисних копалин місцевого значення, згідно постановою Кабінету міністрів, належать:

сировина для хімічних меліорантів ґрунтів (вапняк, гіпс, гажа, сапропель);

сировина для будівельної вапна і гіпсу (гіпс, вапняк, крейда);

сировина піщано-гравійна (пісок);

сировина цегельно-черепична (суглинок, супісок);

інші корисні копалини, не включені в "Перелік корисних копалин загальнодержавного значення".

Нагадаємо, молодим українцям обіцяють видавати "економічний паспорт" Як заявляв Зеленський, за Конституцією, надра з корисними копалинами є власністю всього народу, тому українці зможуть отримувати вигоду від користування ними.

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