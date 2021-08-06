Русский
$ 26,94
31,9
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Черних видобувачів крейди та піску в Україні почнуть саджати у в'язницю – Зеленський підписав закон

6 серпня 2021 16:16

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Незаконний видобуток корисних копалин в Україні визнали кримінально караним злочином

Зеленський ввів кримінальну відповідальність за видобуток піску та вапняку

Зеленський ввів кримінальну відповідальність за видобуток піску та вапняку / Фото: PxHere, president.gov.ua

В Україні вводиться кримінальна відповідальність за незаконний видобуток піску, крейди, вапняку та інших корисних копалин місцевого значення.

Реклама

Відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський. Документ набуде чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

"Випадки неконтрольованої видобутку корисних копалин місцевого значення спостерігаються фактично на всій території України, при цьому відновлення порушених земель до стану, придатного для використання в сільському, лісовому господарстві, вимагає чималих зусиль", – пояснили в Офісі президента.

Як каратимуть

  • незаконний видобуток корисних копалин місцевого значення в значному розмірі карається штрафом від 500 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів (від 8 500 до 13 600 грн) або обмеженням або позбавленням волі на строк до двох років.
  • якщо вартість незаконно добутих копалин в 100 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів (більше 1,13 млн гривень) або незаконно видобуваються корисні копалини загальнодержавного значення, передбачено покарання у вигляді штрафу на суму від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів (від 51 тис. до 85 тис. грн) або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.
  • якщо такі дії вчинені організованою групою або загальнонебезпечним способом, спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Крім того, в Кодексі про адміністративні правопорушення за самовільне користування надрами, укладення угод, які в прямій чи прихованій формі порушують право власності на надра, передбачені штрафи в розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів (від 1700 до 3400 грн) для звичайних фізосіб і від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів (від 3400 до 8500 грн) – для посадових осіб.

До корисних копалин місцевого значення, згідно постановою Кабінету міністрів, належать:

  • сировина для хімічних меліорантів ґрунтів (вапняк, гіпс, гажа, сапропель);
  • сировина для будівельної вапна і гіпсу (гіпс, вапняк, крейда);
  • сировина піщано-гравійна (пісок);
  • сировина цегельно-черепична (суглинок, супісок);
  • інші корисні копалини, не включені в "Перелік корисних копалин загальнодержавного значення".

Нагадаємо, молодим українцям обіцяють видавати "економічний паспорт" Як заявляв Зеленський, за Конституцією, надра з корисними копалинами є власністю всього народу, тому українці зможуть отримувати вигоду від користування ними.

Реклама

Читайте інші матеріали за темою:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Підвищення пенсій, нові карантинні обмеження і початок
Підвищення пенсій, нові карантинні обмеження і початок "безпаперового" режиму – що зміниться з 1 серпняУкраїна
Пенсії у 2022 році підвищать п'ять разів – календар Мінсоцполітики
Пенсії у 2022 році підвищать п'ять разів – календар МінсоцполітикиЕкономіка
Українцям підвищать пенсії: кому і коли чекати збільшення в 2021 році
Українцям підвищать пенсії: кому і коли чекати збільшення в 2021 роціЕкономіка
Українці старше 70 років отримають надбавку до пенсії
Українці старше 70 років отримають надбавку до пенсіїЕкономіка
Нові тарифи на газ і сюрпризи від долара – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ
Нові тарифи на газ і сюрпризи від долара – найголовніше про гроші СЬОГОДНІЕкономіка
Катастрофа літака на Прикарпатті і нові правила в'їзду до України – головні новини СЬОГОДНІ
Катастрофа літака на Прикарпатті і нові правила в'їзду до України – головні новини СЬОГОДНІУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти