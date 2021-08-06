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"Укрзалізниця" призначила ще один потяг для курортників

6 серпня 2021 14:19

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Додатковий потяг на південь почне курсувати вже 7 серпня, але постійний розклад з'явиться тільки з 15-го числа

УЗ призначила ще один поїзд до Одеси

УЗ призначила ще один поїзд до Одеси / Фото: Сьогодні

"Укрзалізниця" запускає ще один додатковий потяг до моря. Склад курсуватиме з Чернівців. Перші рейси відбудуться 7 і 9 серпня, а 15 серпня і до кінця літа потяг курсуватиме через день – по непарних числах.

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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Розклад потяга № 274/273 Чернівці – Одеса

  • з Чернівців потяг вирушатиме о 17:05. Прибуття – о 08:46 наступного дня. Час в дорозі – 15 годин 41 хвилина.
  • з Одеси потяг вирушатиме о 15:47. Прибуття – о 7:07 наступного дня. Час в дорозі – 15 годин 20 хвилин.

Цей потяг також відновлює залізничне сполучення Одеси з Заліщиками, яке було відсутнє понад 10 років.

Це далеко не перший додатковий потяг – УЗ регулярно оновлює графік руху потягів за популярними напрямками. Наприклад, з 9 серпня "Укрзалізниця" запустить потяг №287/288 "Київ – Одеса". Здійснювати рейс він буде через день за непарними числами до кінця літа. Однак 21 серпня потяг не курсуватиме з технічних причин.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" в розпал сезону відпусток також спростила правила купівлі пільгових квитків для українців з інвалідністю в системі онлайн-бронювання. Тепер досить просто надати скан-копії документів. Раніше для цього мусили реєструватися через орган соціального захисту населення.

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Водночас, РНБО ухвалила протокольне доручення Кабінету міністрів розібратися зі станом справ "Укрзалізниці". У разі необхідності візьмуть кардинальні, зокрема кадрові, рішення.

А про те, чому в вагонах "Укрзалізниці" стоїть спека і хто заплатить за кондиціонери, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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