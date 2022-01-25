"Газпром" оголосив "італійський страйк": як Росія погіршує газову кризу в Європі

Як "Газпром" загострює газову кризу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ще у вересні 2021 року російська газотранспортна компанія "Газпром" почала так званий "італійський страйк". Тобто почала прокачувати газ виключно у межах своїх контрактних зобов'язань і не більше.

Про це свідчать дані графіка компанії, що надає інформацію у сфері енергії та товарів S&P Global Platts.

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На графіці відображається різке зниження постачання природного газу до Європи (блакитна лінія), навіть у порівнянні з обсягами 2020 року (помаранчева лінія), що впали з початку пандемії.

Як розповів "Сьогодні" раніше фінансовий аналітик Олексій Лупоносов, "Газпрому" справді не можна дорікнути у невиконанні своїх контрактних зобов'язань.

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Однак зараз Європа вимагає додаткових обсягів постачання, які туди не прокачуються.

Що відбувається із цінами на газ?

24 січня ціна на природний газ у Європі підскочила майже на 20% (19,4%) лише за кілька годин.

Тисяча кубометрів блакитного пального коштували 1102 дол., свідчать дані лондонської біржі ICE.

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На думку Олексія Лупоносова, новий стрибок цін спровокували навіть Сполучені Штати, які продали скраплений газ до Китаю.

Європа та Україна дуже розраховували на ці поставки, каже експерт, однак блакитне пальне перекупили.

"Сьогодні" раніше писали, коли чекати кінця енергокризи і розповідали, чи вистачить Україні газу на зиму.