"Газпром" почав спустошувати сховища газу в Європі

"Газпром" все ще відмовляється нарощувати транзит газу через Україну / Фото: AFP, gazprom.ru

Російський монополіст "Газпром" почав спустошувати свої сховища газу в Європі, щоб за всяку ціну уникнути нарощування транзиту через Україну. У підсумку, незважаючи на тимчасову зупинку газопроводів в обхід України, транзит газу через нашу ГТС не виріс. Така поведінка російської компанії пов'язане з бажанням скоріше ввести в експлуатацію газопровід "Північний потік – 2".

Про це заявив генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон.

За його словами, "Газпром" не виявив зацікавленості в додаткових транзитних потужностях через Україну, незважаючи на рекордне зростання цін на європейських ринках газу.

"Щоб компенсувати європейцям недоотримані обсяги газу, і при цьому не нарощувати додатковий транзит через Україну, "Газпром" спустошує свої ПСГ в Європі. Згідно з даними GIE, низькі запаси в Європі – саме в ПСГ, контрольованих "Газпромом"... "Газпром" відбирає газ зі сховищ для виконання своїх контрактів. Відповідно, дефіцит газу в ПСГ Європи значною мірою є штучним і не є першопричиною зростання цін", – сказав Макогон.

Він упевнений, що такими діями російська компанія переслідує дві мети – економічну і політичну:

підвищення ціни на блакитне паливо;

прискорення процесу введення в експлуатацію "Північного потоку – 2".

Це негативно впливає на економіку всього регіону, переконаний Макогон. Він вважає, що в ситуацію повинен втрутитися Антимонопольний орган Європи.

Скільки газу прокачали через Україну

У липні 2021 року року транзит природного газу по українській ГТС в країни Європи склав 3,848 млрд куб. м:

в Польщу 0,34 млрд куб. м газу;

в Словаччину – 2,514 млрд куб. м;

в Угорщину – 0,8 млрд куб. м;

в Молдову – 0,189 млрд куб. м.

Обсяги транзиту газу не змінилися

Як і в попередньому місяці, середньодобовий транзит становив 124 млн куб. м.

Нагадаємо:

"Північний потік – 2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік. зараз проєкт готовий на 99%. Незважаючи на всі санкції, 10 червня Росії вдалося добудувати одну з двох ниток газопроводу . До завершення другої нитки, як заявляють в РФ, залишається близько 70 км. Будівельники "Північного потоку – 2" вважають, що ще близько 2-3 місяців потрібно на тести і сертифікацію, тому газ по "трубі" пустять до кінця 2021 року.

. До завершення другої нитки, як заявляють в РФ, залишається близько 70 км. Будівельники "Північного потоку – 2" вважають, що ще близько 2-3 місяців потрібно на тести і сертифікацію, тому газ по "трубі" пустять до кінця 2021 року. В кінці травня президент США Джо Байден вирішив відмовитися від нових санкцій стосовно швейцарської компанії Nord Stream 2 AG, що контролює будівництво російського газопроводу "Північний потік – 2". Старі обмеження залишилися в силі.

стосовно швейцарської компанії Nord Stream 2 AG, що контролює будівництво російського газопроводу "Північний потік – 2". Старі обмеження залишилися в силі. В кінці липня США і Німеччина досягли угоди про запуск "Північного потоку – 2". ці домовленості не влаштували Україну та Польщу.

Детальніше про небезпеку "Північного потоку – 2" дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":