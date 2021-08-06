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"Газпром" почав спустошувати сховища газу в Європі

6 серпня, 15:29

Ксенія Капустинська

Російський газовий монополіст намагається домогтися якнайшвидшої сертифікації "Північного потоку – 2" в ЄС

"Газпром" все ще відмовляється нарощувати транзит газу через Україну / Фото: AFP, gazprom.ru

Російський монополіст "Газпром" почав спустошувати свої сховища газу в Європі, щоб за всяку ціну уникнути нарощування транзиту через Україну. У підсумку, незважаючи на тимчасову зупинку газопроводів в обхід України, транзит газу через нашу ГТС не виріс. Така поведінка російської компанії пов'язане з бажанням скоріше ввести в експлуатацію газопровід "Північний потік – 2".

Про це заявив генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон.

За його словами, "Газпром" не виявив зацікавленості в додаткових транзитних потужностях через Україну, незважаючи на рекордне зростання цін на європейських ринках газу.

"Щоб компенсувати європейцям недоотримані обсяги газу, і при цьому не нарощувати додатковий транзит через Україну, "Газпром" спустошує свої ПСГ в Європі. Згідно з даними GIE, низькі запаси в Європі – саме в ПСГ, контрольованих "Газпромом"... "Газпром" відбирає газ зі сховищ для виконання своїх контрактів. Відповідно, дефіцит газу в ПСГ Європи значною мірою є штучним і не є першопричиною зростання цін", – сказав Макогон.

Він упевнений, що такими діями російська компанія переслідує дві мети – економічну і політичну:

Це негативно впливає на економіку всього регіону, переконаний Макогон. Він вважає, що в ситуацію повинен втрутитися Антимонопольний орган Європи.

Скільки газу прокачали через Україну

У липні 2021 року року транзит природного газу по українській ГТС в країни Європи склав 3,848 млрд куб. м:

Обсяги транзиту газу не змінилися

Як і в попередньому місяці, середньодобовий транзит становив 124 млн куб. м.

Нагадаємо:

Детальніше про небезпеку "Північного потоку – 2" дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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