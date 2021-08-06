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"Газпром" начал опустошать хранилища газа в Европе

6 августа, 15:29

Ксения Капустинская

Российский газовый монополист пытается добиться скорейшей сертификации "Северного потока – 2" в ЕС

"Газпром" все еще отказывается наращивать транзит газа через Украину / Фото: AFP, gazprom.ru

Российский монополист "Газпром" начал опустошать свои хранилища газа в Европе, чтобы любой ценой избежать наращивания транзита через Украину. В итоге, несмотря на временную остановку газопроводов в обход Украины, транзит газа через нашу ГТС не вырос. Такое поведение российской компании связано с желанием поскорее ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток – 2".

Об этом заявил генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

По его словам, "Газпром" не проявил заинтересованности в дополнительных транзитных мощностях через Украины, несмотря на рекордный рост цен на европейских рынках газа.

"Чтобы компенсировать европейцам недополученные объемы газа, и при этом не наращивать дополнительный транзит через Украину, "Газпром" опустошает свои ПХГ в Европе. Согласно данным GIE, низкие запасы в Европе – именно в ПХГ, контролируемых "Газпромом"... "Газпром" отбирает газ из хранилищ для выполнения своих контрактов. Соответственно, дефицит газа в ПХГ Европы значительной мере является искусственным и не является первопричиной роста цен", – сказал Макогон.

Он уверен, что такими действиями российская компания преследует две цели – экономическую и политическую:

Это негативно влияет на экономику всего региона, убежден Макогон. Он считает, что в ситуацию должен вмешаться Антимонопольный орган Европы.

Сколько газа прокачали через Украину

В июле 2021 года года транзит природного газа по украинской ГТС в страны Европы составил 3,848 млрд куб. м:

Объемы транзита газа не изменились

Как и в предыдущем месяце, среднесуточный транзит составлял 124 млн куб. м.

Напомним:

Подробнее об опасности "Северного потока – 2" узнавайте из сюжета "Сегодня":

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