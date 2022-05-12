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"Газпром" та "Роскосмос" придумали схему для обходу санкцій – як вона працює

Андрій Галицький, Віталій Чайка
12 травня, 11:49
Майже через 3 місяці після повномасштабного вторгнення Росії західні партнери так і не застосували санкції проти одного з найбільших банків РФ

Росія, незважаючи на санкції, продовжує фінансувати війну в Україну / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російська держкорпорація "Роскосмос" обходить міжнародні санкції через Газпромбанк. Саме через цей банк компанія активізувала свої розрахунки.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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На цей державний банк Росії досі не наклали міжнародні санкції, хоча обмеження були анонсовані 8 травня. Втім, вони стосуються лише персонально керівників установи.

Це дає змогу "Роскосмосу" та іншим монополістам РФ нарощувати обсяги міжнародних платежів, користуючись "недоторканністю" банку.

Щоб зменшити вплив міжнародних санкцій, "Роскосмос" розіслав у підпорядковані структури документ "Про організацію розрахунків в умовах санкцій". У ньому передбачено такі заходи:

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  • обмеження проведення розрахунків в іноземній валюті та переведення розрахунків за укладеними контрактами в рублі;
  • мінімізацію обсягів іноземної валюти на рахунках банків, стосовно яких запроваджено санкції;
  • відкриття рахунків у дочірніх установах іноземних банків або російських установах, які не підпадають під санкції;
  • відпрацювання інструкції щодо порядку інвестування вільних грошових коштів корпорації "Роскосмос".

Санкції проти Росії

Після початку війни Росії проти України проти країни-агресорки запровадили жорсткі економічні санкції.

Зокрема, Велика Британія заборонила будь-які транзакції з російським Центробанком та Мінфіном. Згодом до аналогічних заходів вдалася Південна Корея.

Водночас США запровадили обмеження проти 19 російських олігархів, 47 членів їхніх сімей та тісно пов'язаних з ними осіб.

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Раніше ми розповідали, наскільки сильно міжнародні санкції за війну в Україні нашкодили російській економіці, та писали що через економічні обмеження, накладені на російський Альфа-Банк, його дочірня компанія в Нідерландах збанкрутувала.