"Газпром" та "Роскосмос" придумали схему для обходу санкцій – як вона працює

Росія, незважаючи на санкції, продовжує фінансувати війну в Україну / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Російська держкорпорація "Роскосмос" обходить міжнародні санкції через Газпромбанк. Саме через цей банк компанія активізувала свої розрахунки.
Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
На цей державний банк Росії досі не наклали міжнародні санкції, хоча обмеження були анонсовані 8 травня. Втім, вони стосуються лише персонально керівників установи.
Це дає змогу "Роскосмосу" та іншим монополістам РФ нарощувати обсяги міжнародних платежів, користуючись "недоторканністю" банку.
Щоб зменшити вплив міжнародних санкцій, "Роскосмос" розіслав у підпорядковані структури документ "Про організацію розрахунків в умовах санкцій". У ньому передбачено такі заходи:
- обмеження проведення розрахунків в іноземній валюті та переведення розрахунків за укладеними контрактами в рублі;
- мінімізацію обсягів іноземної валюти на рахунках банків, стосовно яких запроваджено санкції;
- відкриття рахунків у дочірніх установах іноземних банків або російських установах, які не підпадають під санкції;
- відпрацювання інструкції щодо порядку інвестування вільних грошових коштів корпорації "Роскосмос".
Санкції проти Росії
Після початку війни Росії проти України проти країни-агресорки запровадили жорсткі економічні санкції.
Зокрема, Велика Британія заборонила будь-які транзакції з російським Центробанком та Мінфіном. Згодом до аналогічних заходів вдалася Південна Корея.
Водночас США запровадили обмеження проти 19 російських олігархів, 47 членів їхніх сімей та тісно пов'язаних з ними осіб.
Раніше ми розповідали, наскільки сильно міжнародні санкції за війну в Україні нашкодили російській економіці, та писали що через економічні обмеження, накладені на російський Альфа-Банк, його дочірня компанія в Нідерландах збанкрутувала.