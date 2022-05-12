"Газпром" и "Роскосмос" придумали схему для обхода санкций – как она работает

Россия, несмотря на санкции, продолжает финансировать войну в Украину / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российская госкорпорация Роскосмос обходит международные санкции через Газпромбанк. Именно в этом банке компания активизировала свои расчеты.

Об этом говорится в сообщении Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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На этот государственный банк России еще не наложили международные санкции. Хотя ограничения по финучреждению были анонсированы 8 мая. Впрочем, они касаются только персональных руководителей учреждения.

Это позволяет Роскосмосу и другим монополистам РФ наращивать объемы международных платежей, пользуясь "неприкосновенностью" банка.

Чтобы снизить влияние международных санкций, Роскосмос разослал в подчиненные структуры документ "Об организации расчетов в условиях санкций". Он предусматривает следующие мероприятия:

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ограничение проведения расчетов в иностранной валюте и перевод расчетов по заключенным контрактам в рубли;

минимизацию объемов иностранной валюты на счетах банков, в отношении которых введены санкции;

открытие счетов в дочерних учреждениях иностранных банков или российских учреждениях, не подпадающих под санкции;

отработка инструкции по порядку инвестирования свободных денежных средств корпорации Роскосмос.

Санкции против России

После начала войны России против Украины, противостраны-агрессорки ввели жесткие экономические санкции.

В частности, Великобритания запретила какие-либо транзакции с российским Центробанком и Минфином. Впоследствии аналогичными мерами прибегла Южная Корея.

В то же время США ввели ограничения против 19 российских олигархов, 47 членов их семей и тесно связанных с ними лиц.

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Раньше мы рассказывали, насколько сильно международные санкции за войну в Украине навредили российской экономике, и писали, что из-за экономических ограничений, наложенных на российский Альфа-Банк, его дочерняя компания в Нидерландах обанкротилась.