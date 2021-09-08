У "Газпрому" не буде виходу. Чому "Північний потік – 2" не зможе обійтися без України

"Північний потік - 2" не запрацює на повну потужність через європейські регуляції. Колаж: "Сьогодні"

Газопровід "Північний потік – 2", якщо і буде введений в експлуатацію, то не використовуватиметься на повну потужність. Це означає, що йому доведеться транспортувати газ через Україну.

Про це заявив голова правління польської нафтогазової компанії PGNiG Павло Маєвський, повідомляє Укрінформ.

"Завершення будівництва газопроводу за умови, що він функціонуватиме згідно з європейськими регуляціями, означатиме, що "Газпром" не зможе його використовувати на повну потужність. Якщо він не зможе цього робити, то змушений буде далі транспортувати газ через Україну", – сказав Маєвський.

Маєвський наголосив, що це важливо, оскільки українці є польськими союзниками в боротьбі за енергетичну солідарність.

"Це дуже важливо. Українці є нашими союзниками у боротьбі за енергетичну солідарність і її застосування у контексті реалізації проєкту Nord Stream 2", – підкреслив Маєвський.

"Північний потік – 2" не зможе працювати в комерційному режимі

Російський газопровід "Північний потік – 2" не має зараз запрацювати, бо наразі Росія не готова грати за європейськими правилами. Про це заявив голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

За його словами, Росія використовує газ як геополітичну зброю. Тому зараз немає передумов для того, щоб "Північний потік – 2" запрацював у комерційному режимі.

Він зазначив, що "Північний потік – 2" буде добудований вже найближчими тижнями, однак це не означає, що йому дозволять працювати в комерційному режимі.

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