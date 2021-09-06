На фінальній стадії: коли почнуться поставки газу по "Північному потоку – 2"

Як і говорили раніше в РФ, "Газпром" постачатиме перший газ по газопроводу на європейський ринок до кінця 2021 року

"Північний потік - 2" може почати роботу до кінця 2021 року. Колаж: "Сьогодні"

Російський газопровід "Північний потік – 2", який, на думку глави "Нафтогазу" Юрія Вітренка, не зможе відразу запрацювати в комерційному режимі, буде добудований вже найближчим часом. Поставки по газопроводу можуть початися вже цього року.

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Про це заявив "Ведомостям" колишній глава австрійської нафтової компанії, яка є партнером "Газпрому", – OMV Райнер Зеле.

"До кінця року. Це сказав Олексій Міллер (глава "Газпрому" Олексій Міллер. – Ред.). І я поділяю його прогноз", – заявив Зеле.

Він також розповів, що компанія профінансувала будівництво "Північного потоку-2" на 729 млн євро замість 950 млн євро, як було заплановано.

"Не завжди ж все повинно дорожчати. Може іноді і дешевшати", – сказав він.

"Північний потік – 2" програв суд у Німеччині

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25 серпня скаргу російського газопроводу "Північний потік – 2" на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur, яке постановило не звільняти газопровід від норм газової директиви ЄС, відхилив Вищий земельний суд Дюссельдорфа.

Генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон рішення німецького суду щодо вимог до "Північного потоку – 2" назвав довгоочікуваним і важливим.

У Німеччині запропонували російському "Газпрому" продати газопровід "Північний потік – 2", щоб обійти правила ЄС. Вони вважають, що "газову директиву Євросоюзу можна обійти шляхом продажу російського газопроводу іншому сертифікованому оператору".

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