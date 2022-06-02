Фриланс чи найм: як краще працювати під час війни

Як краще працювати під час війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Для українців сьогодні доступні різні способи працевлаштування, однак кожному хочеться отримувати стабільний дохід та мати певні права.

Засновник IT Banda Григорій Грудій пояснив різницю між роботою на фрилансі та у штаті і які переваги є у кожного варіанту.

Реклама

Плюси та мінуси фрилансу

Фрилансер – це самозайнятий працівник, який сам собі шукає робочі завдання і ні з ким юридично не домовляється про трудові зобов'язання.

Такий тип роботи підходить не лише айтівцям, це може бути написання будь-яких текстів на замовлення або навіть хенд-мейд.

Грудій наводить основні плюси фрилансу:

Реклама

гнучкий заробіток . Фрилансер має певну середню суму, яку отримує за свою роботу, і вона збільшується залежно від кількості клієнтів і годин роботи. Чим більше зробив – тим більше отримав;

. Фрилансер має певну середню суму, яку отримує за свою роботу, і вона збільшується залежно від кількості клієнтів і годин роботи. Чим більше зробив – тим більше отримав; за результат відповідаєш сам . Фрилансер може власноруч обирати клієнтів, завдання і ступінь їхньої складності;

. Фрилансер може власноруч обирати клієнтів, завдання і ступінь їхньої складності; зручно працювати з іноземними клієнтами . Наприклад, влаштуватися в іноземну компанію складніше, аніж просто виконати завдання на замовлення і отримати прибуток;

. Наприклад, влаштуватися в іноземну компанію складніше, аніж просто виконати завдання на замовлення і отримати прибуток; працювати можна будь-де. Фрілансери працюють переважно онлайн, тому брати завдання можна від будь-яких компаній, і на це не впливатиме місце вашого перебування.

Водночас експерт наводить і деякі мінуси такого типу праці. Зокрема, не завжди є стабільність, оскільки пропозиції роботи час від часу то збільшуються, то зменшуються. Також, що часто трапляється, наприклад, у сфері IT, завдання дають одне, а коли фахівець занурюється у проблему, виконати треба значно більше роботи.

Плюси і мінуси роботи в штаті

В цьому випадку основна перевага – стабільність. Працівник точно знає, коли прийде зарплата, який її розмір, що саме треба робити та в який час. Крім того, плюси найму такі:

системність і зрозумілість роботи. Завдання у найманих працівників незмінні, і щодня вони роблять одну й ту ж роботу. Якщо фриланс вимагає знань і вмінь "всього потроху", то тут фахівці чітко дотримуються конкретного напрямку;

Завдання у найманих працівників незмінні, і щодня вони роблять одну й ту ж роботу. Якщо фриланс вимагає знань і вмінь "всього потроху", то тут фахівці чітко дотримуються конкретного напрямку; простіше потрапити на роботу до великого бізнесу. Зазвичай великі корпорації шукають працівників саме у штат. Тому щоб отримати певні завдання від них, краще за все відгукнутися на вакансію та пройти співбесіду.

Так само у найму є і мінуси. По-перше, людину можуть звільнити, і тоді різко зникне дохід. На фрилансі цю проблему можна швидко вирішити, знайшовши іншого клієнта.

Реклама

По-друге, поєднувати кілька робіт складно. Не завжди є час та ресурс на інші завдання після роботи по 8-10 годин на день. По-третє, в такому варіанті є багато формальностей, зокрема звітність, зустрічі тощо.

"Якщо є досвід, портфоліо та бажання працювати над дуже схожими завданнями – корисно йти в найм. Якщо не лякає відповідальність та є амбіції самому коригувати свій дохід – підійде фриланс", – підсумував Грудій.

В Україні змінилися зарплати

Раніше "Сьогодні" розповідали, що протягом травня підвищилися зарплати в таких сферах:

виробництво та сільське господарство (середня зарплата зросла з 13 300 грн у квітні до 16 600 грн у травні);

медицина і фармацевтика (з 14 900 грн до 18 200 грн);

бухгалтерія, управлінський облік, фінанси підприємства (з 17 500 грн до 19 800 грн);

HR (з 15 000 грн до 29 700 грн);

маркетинг, реклама та PR (з 26 600 грн до 30 800 грн).

Читайте у нашому детальному аналізі, в кого навпаки зарплати зменшилися і скільки ці фахівці отримують зараз.

Ми також писали, що в Україні дозволили робити з трудовими книжками під час війни та в яких сферах у Польщі у 2022 році найбільше шукають спеціалістів.