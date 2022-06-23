Ford відмовився від однієї з найпопулярніших моделей – у чому причина

Четверте покоління Ford Focus стане останнім

Американський автовиробник Ford відмовляється від випуску Focus. Одну з найпопулярніших моделей в історії марки знімуть з виробництва у 2025 році.

Про це сказав в інтерв'ю Automotive News Europe керівник європейського підрозділу Ford Motor Стюарт Роулі.

Реклама

За його словами, нинішнє, четверте покоління Ford Focus стане останнім, нова генерація цієї моделі не планується. Focus вирішили зняти з виробництва через різке падіння попиту в останні роки.

Традиційні хетчбеки С-класу втрачають популярність, адже покупці все частіше вибирають кросовери.

Зазначається, що у 2014 році було продано понад 870 тисяч Ford Focus, а в 2017 – 560 тисяч. Але 2021 року на модель знайшлося лише 117,5 тис. покупців.

Реклама

Світовий автопром руйнується через війну в Україні

Вторгнення Росії в Україну значно нашкодило світового автопрому. Аналітики вважають, що через російську агресію найбільше дістанеться європейському автопрому, збитки якого оцінюються приблизно в 1,7 млн автомобілів у 2022 році і приблизно в стільки ж у 2023-му. Йдеться про автомобілі, які недовипустять підприємства.

Крім того, європейські заводи концернів BMW та Volkswagen вже відчули нестачу автокомпонентів українського виробництва, тому змушені були зупинити свою роботу.

Читайте в нашому матеріалі, які авто можуть купити українці за 1 тис. доларів. Також ми писали, чому в Україні вже зовсім скоро стане більше вживаних автомобілів.