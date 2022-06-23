Ford отказался от одной из самых популярных моделей – в чем причина

Четвертое поколение Ford Focus станет последним
Американский автопроизводитель Ford отказывается от выпуска Focus. Одну из самых популярных моделей в истории марки снимут с производства в 2025 году.
Об этом сказал в интервью Automotive News Europe руководитель европейского подразделения Ford Motor Стюарт Роули.
По его словам, нынешнее, четвертое поколение Ford Focus станет последним, новая генерация этой модели не планируется. Focus решили снять с производства из-за резкого падения спроса в последние годы.
Традиционные хетчбэки С-класса сейчас теряют популярность, ведь покупатели все чаще выбирают кроссоверы.
Отмечается, что в 2014 году было продано свыше 870 тысяч Ford Focus, а в 2017 – 560 тысяч. Но в 2021 году на модель нашлось лишь 117,5 тыс. покупателей.
Мировой автопром рушится из-за войны в Украине
Вторжение России в Украину серьезно навредило мировому автопрому. Аналитики считают, что из-за российской агрессии больше всего достанется европейскому автопрому, ущерб которого оценивается примерно в 1,7 млн автомобилей в 2022 году и примерно во столько же в 2023-м. Речь идет об автомобилях, которые недовыпустят предприятия.
Кроме того, европейские заводы концернов BMW и Volkswagen уже почувствовали нехватку автокомпонентов украинского производства, поэтому вынуждены были приостановить свою работу.
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