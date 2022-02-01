Європейський фондовий ринок почав стрімко зростати – що відбувається на біржі

Які котирування піднялися найсильніше / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У перший день лютого основні фондові індекси Європи почали впевнене зростання, слідом за відповідними показниками у США.

Про це свідчать дані торгів за 1 лютого.

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Своє зростання щодо курсу долара прискорило і євро. Так, британський фондовий індекс FTSE вже піднявся на 0,84% від початку торгів, німецький DAX – на 1,11%, французький CAC – на 1,06%.

Інвестори звертають увагу на корпоративні новини та макростатистику, наприклад, на те, що в січні в Німеччині різко опустився рівень безробіття до 5,1%, а у всій єврозоні до 7%.

Водночас у країнах Євросоюзу трохи зріс індекс ділової активності, з 58 пунктів до 58,7.

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Російський фондовий ринок просів

У середині січня російський фондовий ринок кілька разів пережив рекордне падіння.

Наприклад, 18 числа індекс біржі впав на 2,7%, а перед цим основні індекси російського фондового ринку просіли до мінімуму з весни 2020 року.

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Найбільше впали такі цінні папери:

"Распадська" (-2,45%, до 416,52 рубля);

"Мечел" (-2,36%, до 112,72 рубля);

"Акрон" (-2,28%, до 11 670 рублів);

"Норнікель" (-1,91%, до 21 404 рублів).

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