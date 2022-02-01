Европейский фондовый рынок начал стремительно расти – что происходит на бирже

Какие котировки поднялись сильнее всего / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В первый день февраля основные фондовые индексы Европы начали уверенный рост, следуя за соответствующими показателями в США.

Об этом свидетельствуют данные торгов за 1 февраля.

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Свой рост относительно курса доллара ускорил и евро. Так, британский фондовый индекс FTSE уже поднялся на 0,84% с начала торгов, немецкий DAX на 1,11%, французский CAC на 1,06%.

Инвесторы обращают внимание на корпоративные новости и макростатистику, например на то, что в январе в Германии резко опустился уровень безработицы до 5,1%, а также во всей еврозоне до 7%.

В то же время в странах Евросоюза незначительно вырос индекс деловой активности, с 58 пунктов до 58,7.

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Российский фондовый рынок просел

В середине января российский фондовый рынок несколько раз пережил рекордное падение.

Например, 18 числа индекс биржи упал на 2,7%, а перед этим основные индексы российского фондового рынка просели до минимума с весны 2020 года.

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Больше всего упали такие ценные бумаги:

"Распадская" (-2,45%, до 416,52 рубля);

"Мечел" (-2,36%, до 112,72 рубля);

"Акрон" (-2,28%, до 11 670 рублей);

"Норникель" (-1,91%, до 21 404 рублей).

Ранее мы также писали, как экономика Украины страдает из-за угрозы со стороны России, и рассказывали, какую помощь на восстановление экономики выделит Европа.