Евакуаційні рейси "Укрзалізниці": куди можна виїхати 18 березня

Рейси "Укрзалізниці" на 18 березня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
До 27 березня "Укрзалізниця" запровадила стабільний графік курсування потягів. Щодня в компанії призначають додаткові евакуаційні рейси, якими можна скористатися, аби виїхати із гарячих точок.
Пресслужба компанії вже опублікувала графік на 18 березня.
Отже, графік на п'ятницю такий:
Київ, Дарницький вокзал:
- 1:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Харків;
- 8:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів;
- 17:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів.
Харків:
- 8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;
- 9:40 – №229/230 Харків – Ужгород;
- 13:00 – №239/240 Харків – Львів.
Дніпро:
- 17:00 – №503/504 Дніпро – Вінниця;
- 20:00 – №226/225 Дніпро – Чоп.
Краматорськ:
- 13:00 – №277/278 Краматорськ – Львів;
- 16:00 – №279/280 Краматорськ – Львів.
Кривий Ріг:
- 11:00 – №219/220 Кривий Ріг – Ужгород.
Запоріжжя:
- 10:00 – №902/901 Запоріжжя – Чоп.
Додаткові рейси також вирушають ыз Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13.
Міжнародні евакуаційні рейси
Також з України потягом можна дістатися до польських, словацьких, угорських та румунських міст.
На 18 березня графік потягів до Польщі такий:
- 0:40 – №7603/7604 Львів – Пшемисль;
- 3:00 – №7621 Львів – Держкордон;
- 7:10 – №35/36 Львів – Пшемисль;
- 8:52 – №7607 Львів – Держкордон;
- 12:12 – №7609/7610 Львів – Пшемисль;
- 14:00 – №7623 Львів – Держкордон;
- 15:40 – №7611/7612 Львів – Пшемисль;
- 17:00 – №7616/7617 Львів – Хелм;
- 19:13 – №67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ – Хелм.
Рейси до Словаччини:
- 11:35 №8661 Чоп – Чиєрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 13:49);
- 16:50 №961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 18:13).
Рейси до Угорщини:
- Протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 9 пар поїздів Чоп – Захонь (рейс регулярний, вартість складає 102 грн залежно від курсу євро);
- 12:30 №33 Мукачеве – Будапешт;
- 16:30 №32521 Мукачеве – Будапешт.
До Румунії потяг вирушає о 23:23 за таким курсом: Одеса – Ізмаїл – Тульча.
Важливо для пасажирів
В евакуаційних поїздах по Україні проїзд безкоштовний, але якщо ви їдете в зворотному напрямку, то доведеться заплатити. Платний також проїзд в напрямку Угорщини.
Із собою в вагон можна взяти й тварин. На час війни в "Укрзалізниці" спростили правила перевезення домашніх улюбленців. Достатньо, щоб на них були документи, а самі тварини були в переносці чи наморднику та щеплені від сказу.