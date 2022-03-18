Эвакуационные рейсы "Укрзализныци": куда можно выехать 18 марта

Рейсы "Укрзализныци" на 18 марта / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

До 27 марта "Укрзалізниця" ввела стабильный график курсирование поездов. Каждый день в компании назначают дополнительные эвакуационные рейсы, которыми можно воспользоваться, чтобы выехать из горячих точек.

Прессслужба компании уже опубликовала график на 18 марта.

Реклама

Итак, график на пятницу такой:

Киев, Дарницкий вокзал:

1:00 – Интерсити+ Дарница – Харьков;

8:00 – Интерсити+ Дарница – Львов;

17:00 – Интерсити+ Дарница – Львов.

Харьков:

Реклама

8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;

9:40 – №229/230 Харьков – Ужгород;

13:00 – №239/240 Харьков – Львов.

Днепр:

17:00 – №503/504 Днепр – Винница;

20:00 – №226/225 Днепр – Чоп.

Краматорск:

13:00 – №277/278 Краматорск – Львов;

16:00 – №279/280 Краматорск – Львов.

Кривой Рог:

Реклама

11:00 – №219/220 Кривой Рог – Ужгород.

Запорожье:

10:00 – №902/901 Запорожье – Чоп.

Дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, из Киева в Хелм в 19:13.

Международные эвакуационные рейсы

Также из Украины поездом можно добраться до польских, словацких, венгерских и румынских городов.

На 18 марта график поездов в Польшу такой:

0:40 – №7603/7604 Львов – Пшемысль;

3:00 – №7621 Львов – Госграница;

7:10 – №35/36 Львов – Пшемысль;

8:52 – №7607 Львов – Госграница;

12:12 – №7609/7610 Львов – Пшемысль;

14:00 – №7623 Львов – Госграница;

15:40 – №7611/7612 Львов – Пшемысль;

17:00 – №7616/7617 Львов – Хелм;

19:13 – №67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев – Хелм.

Рейсы в Словакию:

11:35 №8661 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице (прибытие 13:49);

16:50 №961 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице (прибытие 18:13).

Рейсы в Венгрию:

В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 9 пар поездов Чоп – Захонь (рейс регулярный, стоимость составляет 102 грн в зависимости от курса евро);

12:30 №33 Мукачево – Будапешт;

16:30 №32521 Мукачево – Будапешт.

В Румынию поезд отправляется в 23:23 по следующему курсу: Одесса – Измаил – Тульча.

Важно для пассажиров

В эвакуационных поездах по Украине проезд бесплатный, но если вы едете в обратном направлении, то придется заплатить. Платный также проезд в направлении Венгрии.

С собой в вагон можно взять животных. На время войны в "Укрзализныце" упростили правила перевозки домашних питомцев. Достаточно, чтобы на них были документы, а сами животные были в переноске или наморднике и привиты от бешенства.